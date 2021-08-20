Saç Boyası Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli?

Saç Boyası numaraları ve renkleri hakkında ve seçim konusunda merak edilen tüm soruların cevaplarını buradan bulabilirsiniz.

Günümüzde; piyasada farklı markalar altında satılan bir çok saç boyaları vardır. Gelen en büyük şikayetlerin başında: “üzerinde kahve yazıyor ama siyah oldu” gibi söylemler gelmektedir.

ANA RENK SAÇ BOYASI NUMARALARI VE RENKLERİ NELERDİR?



1.0 Siyah

2.0 Koyu Kahve ya da Koyu Kestane (Bazı Markalar bu numarayı üretmezler)

3.0 Koyu Kahve ya da Koyu Kestane

4.0 Kestane ya da Kahve

5.0 Açık Kahve ya da Açık Kestane

6.0 Koyu Kumral

7.0 Kumral

8.0 Koyu Sarı

9.0 Açık Sarı ya da Sarı

10.0 Çok Açık Sarı



Bazı Saç boyalarında ana renk numarasının yanında 0 yerine başka numaralar da yazmaktadır. Bu durum her saç boyası markasında görülmeyebilir.





Ana renk numarasından sonra gelen numaraların anlamı şöyledir.

1 Küllü

2 İrize

3 Dore

4 Bakır

5 Akaju

6 Kızıl

Pazarda satışı bulunan farklı firmalarda; bu durum değişkenlik gösterebilir. Örnek vermek gerekirse Koleston markalı boyalarda ana rengi temsil eden numaradan sonra gelen 7 sayısı çikolata kahvesini belirtmektedir. Farklı markalarda farklı rengi ifade etmesini şimdi daha iyi anlayacaksınız. Az önce verdiğimiz Koleston daki 7 örneği Palette’de bakırı temsil etmektedir. Burada kullanıcıların boya alırken özellikle kit olarak satılan boyalara dikkat etmesi gerekir. Kit boyalar, içerisinde açıcısı, şampuanı,eldiveni ve kreminin bulunduğu hepsinin birlikte satıldığı boyalardır. ANA RENK SONRASI GELEN NUMARALAR Ayrıca Bazı markalar ana renkten sonra kullandıkları numaranın yanına bir numara daha ekleye bilmektedirler.

Bu duruma da dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin; 7,31 ile numaralandırılmış bir saç boyası kumral dore ve küllüyü ifade etmektedir.

En son rakam olarak kullanılan 1 küllü rengi belirmekle birlikte boya içerisindeki küllü rengin az olduğunu bize söylemektedir.

Numara üzerindeki 3 sayısı 1 sayısında önce geldiği için; bu boyada dore rengi küllü renge göre daha çok kullanılmış demektir. Tam tersini de düşünebilirsiniz. Yani şöyle, eğer boya üzerindeki numaralardan 1 sayısı 3 den önce gelseydi; küllü renginin dore den daha çok olduğu anlamına gelecekti.