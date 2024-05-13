Çanakkale Savaşı yad edildi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Girne Limanı'nda ziyarete açılan TCG Nusret Müze Gemisi ile TCG Karataş gemilerini ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Limanı'na demirli TCG Nusret Müze Gemisi ile TCG Karataş gemilerini ziyaret etti.

Gemiye gelişinde TCG Karataş Komutanı Dz. Yzb. Mustafa Zeybek ve TCG Nusret Komutanı Dz. Ütğm. Ersin Taşkın tarafından karşılanan Töre, askeri kıtayı selamlayarak, geminin anı defterini imzaladı.

TCG Nusret Müze Gemisi Komutanı Dz. Ütğm. Ersin Taşkın, Başkan Töre’ye, geminin Çanakkale Deniz Muharebelerindeki rolü ve aslına uygun yapım süreci hakkında bilgi verdi. Töre, geminin içindeki minyatürleri gezdi, Çanakkale Savaşı'nı anlatan kısa belgeselleri izledi.

Gemiden ayrılmadan önce açıklama yapan Töre, Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar sayesinde düşmanın denizde bozguna uğratıldığını söyledi.

Zorlu Töre, Nusret ve diğer 3 geminin döşediği mayınlarla Çanakkale’nin geçilmez hale geldiğini, kara savaşlarında kazanılan büyük başarı ile de bunun tüm dünyaya gösterildiğini ifade etti.

Türk milletinin tarihindeki kahramanlıklardan birinin de Çanakkale olduğunu belirten Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M.K. Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Töre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına da TCG Nusret Müze Gemisi’ni Girne Limanı’nda ziyarete açmasından dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, daha sonra Girne Limanı'nda demirli TCG Karataş gemisini ziyaret ederek, geminin imkân ve kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.

Gemi anı defterini de imzalayan Töre, görevli personelle sohbet etti.

