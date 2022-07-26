“Çalışanlar, hayat pahalılığından fedakarlık etmeyecek”

Sendikalar, kamu maaşlarından kesinti yapılmasını öngören kanun hükmündeki kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı, kararnamenin iptali için dava dosyaladı



Hükümetin kamudan ödenenlerin maaşından kesinti yapma kararı, fırtınalar çıkmaya devam ediyor. Sendikalar maaş kesintisini düzenleyen kararname aleyhinde Anaya Mahkemesi’nde dava açtı.

Sendikalar, Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalayarak, maaşlarda kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptalini ve kararname ile ilgili ara emri çıkarılmasını talep etti.

KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN,DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN,GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN,BES,TIP-İŞ, MALİYE-SEN,DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN, dün saat 10.30’da maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili dava dosyaladı.

İlk olarak konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümeti “yönetememekle ve beceriksizlikle” suçlayarak, istifaya çağırdı.

“Sermayeden ve kendilerinden fedakarlık etmiyorlar, ücretlilerden ve asgari ücretlilerden fedakarlık bekliyorlar” diyen Maviş, tasarruf yapılacaksa “4 bin 700 Euro maaşlı” dış temsilciliklerden ve üst kademe atamalardan tasarruf yapılması gerektiğini söyledi.

Hayat Pahalılığının (HP) maaş artışı olmadığını vurgulayan Maviş, enflasyonun yüzde 110, gıda enflasyonunun yüzde 126 olduğunu ve dövizin bir yılda iki katına çıktığını anlattı. Çalışanların HP’den fedakarlık yapmayacağını vurgulayan Maviş, hükümetin çalışanların ekmeğine ve emeğine göz koyamayacağını ifade etti.

Maviş, “Mücadelemiz artarak devam edecek. Koltuklarda oturanlar zannetmesinler ki cenazelere katılarak, düğünlere giderek, festivallerde kurdele keserek o koltuklarda kalmaya devam edecekler. Bugün burada bir zelzele başlayacak ve o Bakanlar Kurulu’nun her bir boyası kafalarına düşene kadar devam edecek” diyerek sözlerine son verdi.

Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, kendilerinin ülke, gelecek ve emekçiler için gaileleri olduğunu kaydederek, hükümete meydanı boş bırakmayacaklarını vurguladı.

Hükümetin aldığı kararları “antidemokratik ve faşizan bir anlayışın ürünü” olarak niteleyen Bengihan, “Hayatı ucuzlatması beklenenler çalışanların maaşlarından kesintiye gidiyor” dedi.

Maaş kesintisi ile ilgili yasa gücünde kararnamenin yasa dışı olduğunu ve büyük bir adaletsizlik yarattıklarını savunan Bengihan, kararnamenin hem iptalini hem de ara emri talep edeceklerini belirterek, “Mahkemelerimize güvenimiz tamdır” dedi.

Sendikaların avukatlarından Öncel Polili, maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve yürürlüğünün durması için Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını söyledi.

Polili, Bakanlar Kurulu’nu Meclis’in yetkilerini gasp etmeyi alışkanlık haline getirmek ve demokratik hukuk devletinin en temel noktalarına dahi saygı göstermeden kararlar almakla suçladı.





