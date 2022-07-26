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“Net maaşı 30 bin 1 TL olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL”

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“Net maaşı 30 bin 1 TL olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL”
 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin çıkardığı yasa gücündeki kararnameyle net maaşı 29,999 TL olan çalışanlardan 2 bin 999 TL kesinti yapılacağını söyledi.
Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Çok kazanandan çok, az kazanandan az keseceğim diyen "hükümetin yasa gücünde kararnamesinin sonucu: 29,999 TL net maaşı olandan 2,999,90 TL (yuvarlak hesap 3 bin TL) kesinti yapılacak. Ama 30,001 TL net maaşı olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL. İlkokulda öğrenilen dört işlemi bilen herhangi bir kişinin yapmayacağı bir "hata"! Ve siz, bu krizde ülke yöneteceksiniz!”
 
 
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