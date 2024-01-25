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Cahitoğlu’ndan Cimnastik Federasyonu’na destek sözü

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.

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Cahitoğlu’ndan Cimnastik Federasyonu’na destek sözü
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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile fikir alış verişi yaptıklarını söyleyen Sapsızoğlu, “Ziyarette genel faaliyetlerimiz ve yaptıklarımızı anlatırken, birlikte yaptıklarımıza da dikkat çektik. 2023 yılı içerisinde yaptıklarımız yanında 2024 yılı içerisinde neler yapacağımızı planladık ve masaya yatırdık” dedi.
Kabulde bir konuşma gerçekleştiren Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ise Cimnastik Federasyonunun faaliyetlerini takip ettiklerini özellikle altyapı ve okul sporları alanında yapılması düşünülen projelere destek vereceklerini belirtti.
Hüseyin Cahitoğlu, “Başbakanlık 2024 yılında spor alanında birçok başarılı organizasyonlara destek verme ve teşvik etme hedefindedir. Başbakanlığın Spor alanında başarıyı hedefleyen birçok çalışması vardır. Başbakanlık Cimnastik Federasyonunun yeni sezonda katılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elinden gelen tüm desteği vermeye çalışacaktır. Yeni sezonda Cimnastik Federasyonuna başarılar dilerim” dedi.
 
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