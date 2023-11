Büyükelçi Feyzioğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı

“Kardeş vatan KKTC’nin kuruluş ve var olma mücadelesinde yer alan her birey, öğretmenlerimizin ışığı ve emeği neticesinde güç bulmuştur ve bulacaktır”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’nin kuruluş ve var olma mücadelesinde yer alan her bireyin, öğretmenlerin ışığı ve emeği neticesinde güç bulduğunu ve bulacağını vurguladı. Büyükelçi, Ulu Önder Atatürk’e “Başöğretmen” unvanı verildiği gün olan 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükelçi’nin mesajı şöyle:

“Değerli Öğretmen Meslektaşlarım,

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet olma yeteneğini kazanmamıştır’ sözleri ne kadar doğru ve anlamlıdır. Kıbrıs, milli davamızdır. O halde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan değerli öğretmenlerimiz için bu sözlerin anlamı çok daha derindir. Kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş ve var olma mücadelesinde yer alan her birey, öğretmenlerimizin ışığı ve emeği neticesinde güç bulmuştur ve bulacaktır.

Fikri hür, vicdanı hür bireyleri aklın ve bilimin ışığında eğitmek için var gücüyle çalışan öğretmenlerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında, kalkınmasında ve ilerlemesinde ışık olmuşlardır. Otuz iki yıl öğretmenlik geçmişi olan biri olarak, süregelen milli mücadelemizin fedakâr öğretmenlerini ‘meslektaşım’ diyerek selamlamanın benim için bir onur olduğunun bilinmesini isterim.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ‘On Yılda On Beş Milyon Gençle’ başladığı yolculuğunu 100. Yılında ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ hamleleri ile taçlandırırken bu yüzyıl aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yüzyılı olacaktır. Dün Fazıl Küçükleri, Rauf Raif Denktaş’ları, kurtuluşun ve kuruluşun kadın erkek kahramanlarını yetiştiren öğretmenlerimiz, bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da ileriye taşıyacak nice yeni nesiller için emeklerini esirgemeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü coşkuyla kutluyor, kendilerine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. En derin saygılarımla.”