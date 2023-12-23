Büyükelçi Feyzioğlu’ndan duygu dolu mesaj

“Ayşeciği, hepsini katlettiler”

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, 21-22 Aralık 1963 tarihinde Ayvasıl Köyü'nde gerçekleşen "Kanlı Noel" olarak tarihe geçen olayları anarak, Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan katliamda şehit olanları andı.

Açıklamasında, Gazze'deki çocuklar için uluslararası toplumun yetersiz kaldığına dikkat çeken Feyzioğlu, "Ne BM var ne AB var, Kıbrıs Türkünün Anavatanı Türkiye Var" ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

En küçüğü 10 yaşında. Ayşecik.

En büyüğü 90 yaşında dedecik.

Tarih, 21-22 Aralık 1963

Yer, Ayvasıl Köyü. Rum - Türk karma köy.

Hedef, Enosis. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak.

Plan, Akritas Planı. Bir gecede Türkleri yok et, Enosis'i gerçekleştir.

Katiller, Türklerle Rumların ortak devleti Kıbrıs Cumhuriyeti'ni silah zoruyla gasp eden Rum yöneticiler ve onların beslemesi kanlı EOKA terör örgütü.

Ayvasıl'ı bastılar. Ayşeciği, bebeleri, nineleri, dedeleri traktörün arkasına bağladılar. Sürüklediler. Gömü yerine getirdiler. Ayakta kalabilenlere çukurları kazdırdılar. Ayşeciği, hepsini katlettiler. Şimdi onlar Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliğindeler. Egemen ve bağımsız Devletlerinin toprağında. Şanlı bayraklarımızın gölgesinde. Kahraman askerlerimizin güvencesinde.

Rumlar ne yaptı diyen varsa hala, ölüm çukurlarını gezsin. Şanslı olanlar vurulup, şanssız olanlar canlı canlı gömüldüler katil EOKAcılarca.

O günler geçti, hatalarını anladılar diyen varsa hala, Rum yönetimi liderinin arkasında Enosis pankartı EOKA katilleri huzurunda hazır olda durduğu fotoğrafa baksın. Yolunuz yolumuzdur, gururumuzsunuz diyordu attığı nutukta.

BM var, AB var, dünya değişti diyen varsa, Gazze az ötede. Gazze'de her saat 10 bebek öldürülüyor. Ne BM var ne AB var o bebekler için. Tıpkı Ayşecik'in 60 sene önce dünyanın umurunda olmadığı gibi.

KIBRIS TÜRKÜNÜN ANAVATANI TÜRKİYE VAR.

KIBRIS TÜRKÜNÜN GARANTÖRÜ VE AYRILMAZ MÜTTEFİKİ TÜRKİYESİ VAR.

