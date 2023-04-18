Büyükelçi Feyzioğlu 23 Nisan dolayısıyla ziyaretler yapan çocuklarla görüştü

TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretler yapan çocuklarla görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretler yapan öğrencilerle görüştü.Heyette bulunan farklı bölgelerdeki okullarda öğrenim gören 15 çocukla sohbet eden Feyzioğlu, onlara hediyeler takdim etti.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun makamına oturan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu beşinci sınıf öğrencisi Sevim Ağdaç, büyükelçilik makamına getirilseydi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçişini sağlamak konusunda çalışmak istediğini söyledi.Ziyarette çocuklar kendilerini tanıttıktan sonra Feyzioğlu’na sorular sordu. Feyzioğlu, beş aydır Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye’yi temsilen KKTC’de bulunduğunu, ilki 7 yaşında olmak üzere pek çok kez adaya geldiğini belirtti.Kıbrıs’ı ve insanlarını çok sevdiğini söyleyen Feyzioğlu, insanların içten ve candan olduğunu kaydetti.Feyzioğlu, 1974 öncesi yaşanan sıkıntılara değinerek, Barış Harekatı’ndan sonraki ilk yıllarda çok yokluk, fakirlik yaşandığını, köylerin boş, evlerin yıkık olduğunu söyledi.Bugün çok daha gelişmiş bir ülkede yaşandığını ve daha iyisi için çalışıldığını söyleyen Feyzioğlu, “Bugünün kıymetini bilmek lazım” dedi. Feyzioğlu, Türkiye ile KKTC’nin her zaman birlikte olacağını kaydetti.İnsana hizmet verme ve sorunlarını çözmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Feyzioğlu, köyleri gezdiğini, sorunlar ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldığını, bu ihtiyaçları TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ilettiğini, çözümlerle ilgili yardım etmeye çalıştıklarını ifade etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayabilmenin, İstiklal Marşı’nı söyleyebilmenin, bayrakları dalgalanmasının çok değerli olduğuna vurgu yapan Feyzioğlu, 1974’ten önce tüm bunların kısıtlandığını belirtti.Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerinin bayrağa sahip çıkmanın değerini bildiğini, bu uğurda büyük mücadeleler verildiğini söyledi.Sohbetin ardından çocuklara hediyeler dağıtıldı.