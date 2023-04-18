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LTB El Ele Kreşi’ndeki çocuklar 23 Nisan’ı kutladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Çocuk Merkezi’nde kreş hizmeti alan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şiirler ve danslarla kutladı.

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LTB El Ele Kreşi’ndeki çocuklar 23 Nisan’ı kutladı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Çocuk Merkezi’nde kreş hizmeti alan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şiirler ve danslarla kutladı.


LTB’den yapılan açıklamaya göre LTB Başkanı Mehmet Harmancı, meclis üyeleri ve çocukların ailelerinin izlediği gösteriler, Merkez Lefkoşa Konferans Salonu’nda yer aldı.
Gösterilerde çocuklar, kreş öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları 23 Nisan’a özel dans gösterilerini sunup, şiirler okudu.
-Harmancı: “Tüm çocuklar için yaşamı daha adil kılabilmek amacıyla çalışıyoruz”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm çocuklar için yaşamı daha adil kılmak üzere çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Eğitimin ayrımsız her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayan Harmancı, kreşte Atatürk’ün de hedeflediği gibi özgür ve bilimin ışığında ilerleyebilmeleri için çalıştıklarını vurgulayarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
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