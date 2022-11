Avcılar Büyük Av'da tavşan, keklik, turaç, sülün, fassa, yaban güvercini, çulluk, bıldırcın, cikla, karga ve saksağan avlayabilecek

Büyük Av 6 Kasım Pazar günü başlıyor. Avcılar Büyük Av’da 13 gün avlanabilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğüne göre, Büyük Av günleri; 6,13, 20, 27 Kasım, 4, 11, 18, 21, 24, 28 Aralık, 1,4,8 Ocak 2023 olmak üzere 13 av günü olarak düzenlendi.

Avcılar Büyük Av'da tavşan, keklik, turaç, sülün, fassa, yaban güvercini, çulluk, bıldırcın, cikla, karga ve saksağan avlayabilecek.

Öte yandan polis basın subaylığı yaptığı yazılı açıklamada avcılara uyulması gereken kuralları hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

Açıklamada, 2022 yılı Büyük Av Mevsimi nedeniyle; tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağı ve belirtilen kurallara uymanlar aleyhinde yasal işleme gidileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü, ayrıca her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren fotoğraf veya görüntünün kamuya açık bir şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında yayınlanamayacağı kaydedildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmanın suç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, salon araçlar ile arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulup taşınamayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, “Tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasındaki ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu bir şekilde avlanmaya davet eder, kazasız bir av sezonu geçirilmesini temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Polis basın subaylığının açıklaması şöyle;

“Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak suretiyle, Baraj ve göletlere beş yüz (500) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, Meskun mahallere iki yüz elli (250) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, Motorlu araçtan ateş etmek suretiyle,yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapmak, üç (3)’ten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle avlanmak, av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmek, ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak ya da asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha fazla arazi içine girilemez, 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir. Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez.

Salon araçlar ile arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulamaz ve taşınamaz. Bu araçlar, av amaçlı kullanılamaz.

Yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü ve ayrıca, her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntü kamuya açık bir şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemez ve yayınlanamaz.

Avcıların, av günlerinde sabah saat 04.00’dan önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır.

Av tüfekleri araçların bagajında kırık iki parça halinde ve kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız araçlarda ise yine kırık iki parça olarak kılıf veya kutuda, kabinde veya yük kısmında taşınır. Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.

Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etmek, taşımak ve aynı zamanda avlanmak suçtur.

GKRY menşeli fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmak suçtur.

Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00.00’dan önce, Kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşımasının suç olduğunu bir kez daha hatırlarız.

Büyük Av Mevsiminde Avlanabilecek Hayvan Türleri

Ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan.

Bir avcı, büyük av mevsiminde her av günü için, yukarıda belirtilen hayvanlardan toplamda en fazla kırk (40) adet olmak üzere, En fazla; bir (1) adet tavşan, beş (5) adet keklik veya turaç, sekiz (8) adet çulluk, beş (5) adet sülün, sekiz (8) adet fassa, yirmi (20) adet cikla avlayabilir.”

Açıklamada, avcılar yasalara uymaya ve av haritasındaki ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu bir şekilde avlanmaya davet edilerek, kazasız bir av sezonu geçirilmesi temennisinde bulunuldu.