Büyük Av 29 Ekim Pazar günü başlıyor

BİLGİLENDİRME !!! Digital Harita; https://www.google.com/maps/d/u/4/edit... Not: Kaymakamlıklar Cumartesi günü 28 Ekim 2023 tarihinde açık olmayacaktır. Değerli avcılık camiası önümüzdeki 29 Ekim 2023 Pazar günü başlayacak olan Büyük Av mevsimi tarihleri şu şekildedir; BÜYÜK AV GÜNLERİ 29 Ekim,5,12,19,26 KASIM 2023 / 3,10,17,24,27 ve 31 ARALIK 2023 / 3,7 OCAK 2024 olmak üzere toplam 13 Av Günü. Büyük Av Mevsiminde Avlanacak Av Hayvanları; A) Avcılar av günlerinde, ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilir. Bunların dışında herhangi bir Av ve Yabani kuş avlanmayacaktır. B ) Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 (bir) tavşan, 5 (beş) adet keklik veya turaç, 8 (sekiz) adet çulluk, 5 (beş) adet sülün, 8 (sekiz) adet fassa, 20 (yirmi) adet Cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 (Kirk) adet av hayvanı avlayabilir. 18 Ekim 2023 tarihinden sonra avlanmaya açık bölgelerde köpek gezdirilmesi'nin yasak olduğunu hatırlatırız.Belirtilen tarihden sonra avlanmaya kapalı bölgelerde köpek gezdirilebilir. 1 Kasım 2023 tarihinden sonra cep bölgelerde köpek gezdirilmesi de yasak olacağını hatırlatırız. Cep bölge Haritası; https://www.google.com/maps/d/viewer... =35.33018559376344%2C33.61026299999998&z=9 Tüm camiamıza kurallara uyarak kazasız av günleri dileriz. Büyük Av Haritasında işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelere ek olarak: - Baraj ve göletlerin 500 metre, - Meskun mahallerin 250 metre, - Piknik alanlarının 300 metre, - Taşkent köyü üzerinde kayalıklara çizilmiş KKTC bayrağının 200 metre, - Taşkent Doğa Parkının 200 metre, - Merkezi cezaevi binalarının 200 metre, - Haspolat arıtma tesislerinin 200 metre, - Tüm atış poligonlarının 200 metre, - Yeni Ercan havalimanı pist inşaatının 200 metre, - Üniversitelerin 200 metre, - Resmileşmiş ağıl bölgelerinin 200 metre, - Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre, - 2 nolu av bölgesindeki Eleoussa Manastırının 300 metre veya daha yakın çevresinde herhangi bir av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz, öldürülemez, yakalanamaz veya kovalanamaz. Avcılığın yasa ve kurallara bağlı olduğu gibi, doğadaki etik kurallara ve vicdanımıza da bağlı olduğunu hatırlatarak, onaylanan av mevsimlerinin avcı camiasına hayırlı olmasını, kazasız belasız av günleri geçirilmesini dileriz. Saygılarımızla; KKTC AVCILIK FEDERASYONU

Büyük Av Sezonu 29 Ekim Pazar günü resmen başlıyor. Bu sezonda avcılar, 13 gün boyunca avlanma fırsatı bulacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Büyük Av Sezonu'nda avlanma günleri şu tarihlerde düzenlendi: 29 Ekim, 5, 12, 19, 26 Kasım, 3, 10, 17, 24, 27 ve 31 Aralık, 3 ve 7 Ocak 2024.Büyük Av Sezonu boyunca sadece ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek. Bu av mevsiminde bir avcı, her av günü için en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 av hayvanı avlayabilecek.Ayrıca, 18 Ekim 2023'ten itibaren avlanmanın yasak olduğu bölgelerde köpek gezdirilmesinin yasak olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak, 29 Ekim'den sonra cep bölgelerde köpek gezdirilmesi de yasak olacaktır.Ava kapatılmış bölgeler arasında Büyük Av haritasında sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı alanlar bulunmaktadır. Ayrıca, baraj ve göletlerin 500 metre, meskun mahallelerin 250 metre, piknik alanlarının 300 metre, Taşkent köyünde KKTC bayrağının 200 metre yakını, Taşkent Doğa Parkı'nın 200 metre yakını, Merkezi Cezaevi binalarının 200 metre yakını, Haspolat Arıtma Tesislerinin 200 metre yakını, tüm atış poligonlarının 200 metre yakını, Yeni Ercan Havalimanı pistinin 200 metre yakını, üniversitelerin 200 metre yakını, resmi ağıl bölgelerinin 200 metre yakını, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre yakını, 2 numaralı av bölgesindeki Eleoussa Manastırı'nın 300 metre veya daha yakını gibi bölgelerde hiçbir av hayvanı veya yabani kuş avlanamayacak, öldürülemeyecek, yakalanamayacak veya kovalanamayacak.avcılık federasyonunun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ve haritalar aşşağıdadır.