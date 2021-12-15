Bunu da gördük!

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Bakanlar Kurulu tarafından dün akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından, sosyal medyada Mehmet Duman isimli vatandaş ilginç bir paylaşıma imza atarak hergün işe gidip geldiği aracını paylaşıma açıtığını duyurdu.
İşte o paylaşım:
Gazimağusa Dörtyol’da kalıyorum. Her gün Lefkoşa’ya işe gidip gelmekteyim. Gazimağusa Lefkoşa arası aracımı paylaşıma açıyorum. Gidiş dönüş Ben ve 1 yolcu - kişi başı 45 TL.
Ben ve 2 yolcu kişi başı 35 TL.
Ben ve 3 yolcu kişi başı 25 TL’dir. Unutmadan,
İtimat Gidiş Dönüş 60 TL.

 
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