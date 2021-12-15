Bunu da gördük!



Bakanlar Kurulu tarafından dün akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından, sosyal medyada Mehmet Duman isimli vatandaş ilginç bir paylaşıma imza atarak hergün işe gidip geldiği aracını paylaşıma açıtığını duyurdu.

İşte o paylaşım:

Gazimağusa Dörtyol’da kalıyorum. Her gün Lefkoşa’ya işe gidip gelmekteyim. Gazimağusa Lefkoşa arası aracımı paylaşıma açıyorum. Gidiş dönüş Ben ve 1 yolcu - kişi başı 45 TL.

Ben ve 2 yolcu kişi başı 35 TL.

Ben ve 3 yolcu kişi başı 25 TL’dir. Unutmadan,

İtimat Gidiş Dönüş 60 TL.



