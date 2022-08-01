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Bunaltıcı sıcaklar sürecek

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Bunaltıcı sıcaklar sürecek
Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürece KKTC’nin alçak basınçla sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.
Buna göre hava yarın, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. 7 Ağustos Pazar ve 8 Ağustos Pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu hava bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.     
 
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