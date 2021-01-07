Buna kim izin verdi?

Ercan'da 'Korona Virüs' artırma! Ercan Havaalanı gümrüğünde yapılan açık artırmada, koronavirüs unutuldu, sosyal mesafe ve maske kuralı ihmal edilerek, açık artırma yapıldı



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun uyarıları devlet kurumları tarafından da uygulanmıyor.

Ercan Havalimanı’ndaki Gümrük Şube Amirliği’nde dün yapılan açık artırma skandala neden oldu.

Covid-19 vakalarının hızla arttığı ülkemizde onlarca insan maskesiz ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden açık artırmaya katıldı.

Gümrük Şube Amirliği’nde dün düzenlenen ve çeşitli malların satılacağı açık artırmaya katılan onlarca insan covid-19 tedbirlerine aldırış etmedi.

Kuralların hiçe sayıldığı açık artırmada mal satın almak isteyen onlarca insan kuyruğa girdi.

Tedbirlerin oldukça yetersiz olduğu görülen açık artırmanın bu şekilde yapılmasına kimin izin verdiği merak konusu oldu.

Vergisi ödenerek gümrükten kurtarılması halinde satışa sunulacak mallar arasında laptop ve aksamları, ayakkabı, kitap, balık oltası, led lamba, tespih, takma saç, peruk, takma kirpik, oto aksamları, boru, cam bardak, saat, elektronik cihazlar, hediyelik eşyalar, amfi, USB, kartuş, kulaklık, golf topu, iç çamaşırı gibi değişik ürünler yer alıyor.



