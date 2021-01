Turizm sektörünün canı çıkıyor

Seyahat Acenteleri Birliği, turizm sektörünün 2020 yılı içerisinde 1 TL bile kazanmadığına dikkat çekti ve “Aşı çalışması bu hafta başlasa, ancak Nisan ayı gibi kapıları açabiliriz. Zaman kaybetme lüksümüz yok” görüşünü belirtti





Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Beyoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, turizmin yeniden canlanması için acilen aşı ve açılım sürecine ilişkin yol haritası ve takvimlendirmenin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Turizm sektörünün 2020 yılı içerisinde 1 TL bile kazanmadığını ifade eden Beyoğlu, Koronavirüs aşılarını, “sektörün yaşadığı karanlık yılın can ışığı” olarak niteledi.

Ülkedeki siyaset gündeminin uzun süredir kısır tartışmalarla meşgul olduğunu ancak dünyanın “Post-Koronavirüs” dönemine hızla hazırlandığını belirten Beyoğlu, “Meclisimizden beklentimiz, ivedi olarak 2021 yılı bütçesini hazırlayıp, bir an önce aşı çalışmalarına başlamasıdır” dedi.

“ÖZ SERMAYELER KAYBEDİLDİ”

Beyoğlu, “Turizm sektörünün canı çıkmak üzeredir” diyerek, dayanacak gücü kalmayan otellerin kapılarına kilit vurduğunu, 10 aydan fazla süredir kapısını bile açamayan turizm acentelerinin artık öz-sermayelerini kaybettiğini vurguladı.

Turizm sektörünün, hükümetten ‘en acil’ beklentisinin, aşı çalışmalarına bir an önce başlanması olduğunu ifade eden Beyoğlu, “Aşı çalışmalarına bir an önce başlanmalı ve yol haritası çizilmelidir” diyerek, şöyle devam etti:

“Görünen odur ki; aşı çalışması bu hafta başlasa, ancak Nisan ayı gibi kapıları açabiliriz. Bu da bize kesinlikle gecikme, zaman kaybetme lüksümüzün olmadığını göstermektedir.”

‘Açılım’ süreci başlayana kadar sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Beyoğlu, “Hiçbir maddi gücü kalmayan sektöre, 6 ay daha maaş katkısı ve çeşitli muafiyetlerin sağlanması gerekiyor” dedi.

“GÜNEY KIBRIS 1 MART’TA AÇILIYOR

Güney Kıbrıs’ın, açılış tarihi olarak 1 Mart’a işaret ettiğini anımsatan Beyoğlu, “Güney Kıbrıs, turizm kayıplarını bir an önce kapatmak için ciddi bir vizyon ve yol haritası uygulamaya koymuştur. Biz buna seyirci kaldıkça, 2021 yılını da kaybetme riskimiz var” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın en kısa sürede aşı takvimini belirleyip, açılım sürecini planlaması gerektiğine dikkat çeken Beyoğlu, “Yeni normal için çalışmalara başlamamız gerek. Aksi halde, bu belirsizlik bir ay daha bu şekilde devam ederse, 2021 yılını da kaybedeceğiz” uyarısında bulundu.