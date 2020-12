Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden Güney Kıbrıs'a geçişlerle ilgili önemli kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yaptığı son toplantı sonrasında bir dizi tedbir kararlarının uygulanmasına daha karar verdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 25 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında Güney Kıbrıs'a çok zaruri olmadıkça geçişlerin durduulmasına karar verdi.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

1. Son zamanlarda Covid19 vaka sayılarının artması ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğradığı hususunda ki haberler doğrultusunda değerlendirme sonucunda ülkemizde halk sağlığının korunması ve virüsle mücadele kapsamında son 14 gün içinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunmuş kişilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması uygun görülmüştür. Bu ülkelerden sadece KKTC vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verilmesi ve 14 gün süre ile karantinada kalmalarına karar verilmiştir.

2. 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) okulların resmi tatil olduğu nedenle Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve ailelerinin Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

3. 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi tatil olduğu nedenle Güney’de çalışan kişilerin belirtilen tarihlerde karantinasız geçişlerinin durdurulması uygun görülmüştür. Ancak 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Güney’de çalıştıkları kurumların resmi tatile girmeyeceği ve aktif çalışacakları hususunda çalışanlar resmi belge sunmaları kaydı ile bu kişilerin ülkemize karantinasız giriş yapabileceklerdir.

4. 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi tatil olduğu nedenle İngiliz Üstler Bölgesi ve Ara Bölge’de çalışan kişilerin ülkeye karantinasız giriş yapmaları Bakanlığımız iznine tabi olacaktır.

5. 25 Aralık 2020- 03 Ocak 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Pile ve Beyarmudu’ndan KKTC’ye girişler karantinaya tabi olacaktır. Zaruri nedenler ile günübirlik geçişler Bakanlığımızın iznine tabi olacaktır.

6. Ülkemizde artan vaka sayıları nedeni ile sağlık sebepleri ile ev karantinası talep eden hastaların başvuruları Bakanlığımız tarafından oluşturulan sağlık kurulu tarafından değerlendirilecek olup ev karantinası onayları sadece söz konusu kurulun uhdesinde olacaktır.

7. Ülkemizde salgının geldiği boyutlar değerlendirildiğinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Bakanlığımıza 36’ıncı maddede verdiği yetkilerden maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu ile ilgili yaptırımların Bakanlığımız kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanmak sureti ile hayata geçirilmesi uygundur.

8. Bulaşın azaltılması ve toplum sağlığının korunabilmesi amacıyla tüm işyerlerinde, Covid19 pozitif vaka tespit edilmesi halinde bahse konu işyeri geçici süreliğine kapatılabilecektir.