Bugün Berat Kandili

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili bu gece idrak edilecek

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" üçüncü kandili olan Berat Kandili bu gece milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek.

Kadir Gecesi'nden sonra en faziletli kabul edilen Berat Kandili'nde, dualar kabul olduğuna inanılıyor.

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce) „

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?

Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, Berat Kandili ibadetleri şu şekilde sıralanmıştır;

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.v) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

BERAT KANDİLİ NEDEN KUTLANIR?

Hz. Peygamber'den gelen bazı rivayetlerde, sevgili Peygamberimizin şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiği belirtilmektedir. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allah Teâlâ buyurur ki: 'Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.' Bu hâl, sabaha kadar devam eder." (İbn Mâce, İkâme, 191) İşte bundan dolayı, bu geceyi ibadetle geçirmek, büyük bir sevaba vesile olmaktadır. Ayrıca bir kısım bilginlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid’i Aksa’dan, Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin (Bkz., Bakara, 185); Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmıştır.

BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

1- Gündüzünde oruç tutmak



2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak



3- Kur'an-ı kerim okumak



4- Tevbe istiğfar etmek



5- Salavat getirmek



6- Allah'ı çokça zikretmek

AHMET ÜNSAL’DAN MESAJ

Öte yandan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, İslam aleminde bugün idrak edilecek Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Berat Kandili, Yüce Allah'ın (c.c.) rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, müstesna bir gecedir.

Bu gece, yapacağımız duaların Cenab-ı Mevla’ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesidir. Böylesi mübarek geceler, insanların gönüllerinin Allah’a yönelerek onun affına, rahmet ve mağfiretine en fazla yaklaştığı anlardır.

Ramazan ayının son habercisi olan Berat Kandili vesilesi ile 24 Şubat Cumartesi akşamı Lefkoşa Hala Sultan Camii’nde saat 18.30-19.30 saatleri arasında halkımızın katılımıyla "Kandil Özel" programı icra edilecektir.

Değerli bir zaman dilimi olan bu gecenin, başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığın huzur ve kurtuluşuna, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, halkımızın ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum.”

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Ramazan, 11 Mart’ta başlayacak



24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arife

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

