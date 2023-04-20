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Bugün arife yarın bayram

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Üç gün sürecek Ramazan Bayramı yarın başlıyor

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Bugün arife yarın bayram
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İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî “Ramazan Bayramı” (Şeker Bayramı) yarın başlıyor.  
Ramazan ayının oruç tutarak, ibadetlerle dolu geçen günlerinin ardından gelen bayram komşu, akrabaların ve dost ziyaretlerinin yanı sıra tatil ile de geçebilecek. 
Yarın başlayacak Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve Pazar günü sona erecek. 
Cuma günü tüm devlet daireleri ve okullar tatil olacak.
Bayramın ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü Bayram Namazı, ada genelinde saat 06.39’da kılınacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cuma günü saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak. 
Öte yandan ülkedeki yoğun trafiğe bayram telaşı da eklendi. Vatandaşların bayram telaşı trafik ve alışveriş merkezlerine yansıdı.
Bayram heyecanının arttığı bu günlerde çikolata, şeker ve lokum satışlarında kıpırdanmalar göze çarpıyor.
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