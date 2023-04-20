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Kıb-Tek’teki usulsüz yakıt alımı polisi bekliyor

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Sayıştay Başkanlığı’nın Kıb- Tek’teki 125 milyon TL’lik yakıt ihalesi yolsuzluğuna yönelik raporu, Savcılık tarafından soruşturma amacıyla polis genel müdürlüğüne gönderildi

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Kıb-Tek’teki usulsüz yakıt alımı polisi bekliyor
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Ülkede günlerce gündem olan, bakanların değişmesine neden olan akaryakıt ihalesi ile ilgili Sayıştaylık’ın raporunu değerlendiren savcılık, polisin ileri soruşturma yapması için görevlendirdi.
Kasım 2021-Eylül 2022 tarihleri arasını kapsayan Sayıştay Raporu, yaklaşık 125 milyon TL’lik ihmal ve vurgun olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor.
Başsavcı Yardımcı Muavini Aliye Özçınar’ın imzasını taşıyan 17 Ocak 2023 tarihli yazı ile Akaryakıt Alımlarına ilişkin yapılan denetimde mevzuata aykırı uygulamaların saptandığı ve soruşturma yapılmasını emrettiği yazıyor.
Sayıştay Başkanlığı’na yakın bir kaynak edindiği bilgiye göre Sayıştay’ın konu raporu 9 Ocak 2023 tarihinde başsavcılık ve polise gönderdiği kaydedildi.
Ayrıca Hukuk Dairesi ise 17 Ocak 2023 tarihli yazısı ile polisten soruşturma yapmasını emretti.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında toplamda 6 milyon 747 bin 535 dolar zarara uğratıldığına yönelik tespitlerin yer aldığı Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan raporun akıbetine ilişkin Sayıştay Başkanlığı’ndan yanıt geldi.
Sayıştay Başkanı Osman Korahan, raporun 9 Ocak 2023 tarihinde Başsavcılığa iletildiğini, Başsavcılığın ise 17 Ocak tarihinde ise raporu Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli soruşturmanın yapılması adına ilettiğini bildirdi.
 
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