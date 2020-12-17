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Bugün 29 pozitif vaka

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Bugün 29 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamayla bugün yapılan testler sonucunda tespit edilen pozitif vaka sayısının 29 olduğunu belirtti
Bu vakaların 10 tanesinin İskele bölgesinde tespit edilen mülteciler olduğunu ifade eden Pilli, geriye kalan 19 vakadan 9 tanesinin yerel vaka, 4 tanesinin karantinada olan temaslı vaka, 6 tanesinin ise yurt dışından gelen vakalar olduğunu açıkladı.
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