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Gönyeli'de kuaför salonu direktörü pozitif olduğunu açıkladı

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Gönyeli'de kuaför salonu direktörü pozitif olduğunu açıkladı
Lefkoşa'nın tanınmış kuaförlerinden Magic Brush Hair Salon direktörü Ahmet Buba, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Gönyeli Yenikent'te bulunan kuaför dükkanı sahibi Ahmet Buba yaptığı duyuruda bir müşterisinin yaptığı test sonucunda pozitif çıkması sonucunda kendisinin de temaslısı olması nedeniyle yapılan test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Ahmet Buba'nın paylaşımı şöyle:
"Degerli Arkadaslarim Dostlarim ,Musterilerimiz üzulerek sizlerle bir haberi paylasmak zorundayim icinde bulundugumuz Corona donemi sûresince biliyorsunuzki sizlere karsi tûm hijyen önlemlerimiz Alinmistir hepimizin sagligi icin tûm kurallara dikkat etmisizdir. Fakat bugûn (carsamba ) saygi deger sevgili musterimiz Devlet hastanesinde yaptigi covid 19testi sonucu malesef pozitif cikmistir temaslisi oldugum icin Bende saglik bakanligi tarafindan telefonda aranarak Devlet hastahanesinde covid 19 testimi yaptirdim sonucum Malesef pozitif çikmistir Salonumu bir sureligine kapatma karari Aldim Lûtfen kendinizi iyi bakin yeniden saglikli günlerde görusmek üzere..."
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