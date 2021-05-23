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Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat

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Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat
İskele - Karpaz Anayolu üzerinde çift şeritli yol yapım çalışmaları nedeniyle, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Polis tarafından yapılan duyuru şöyle:
Sürücülerin Dikkatine
İskele - Karpaz Anayolu üzerinde çift şeritli yol yapım çalışmaları nedeniyle, yolun Harup Ambarları ile Kıbrıs Türk Petrolleri arasında kalan kısmı (eski yol) trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım aynı noktalar arasında yeni yapılan yoldan tek şerit halinde gidiş ve geliş olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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