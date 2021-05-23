Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde çift şeritli yol yapım çalışmaları nedeniyle, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Polis tarafından yapılan duyuru şöyle:
Sürücülerin Dikkatine
İskele - Karpaz Anayolu üzerinde çift şeritli yol yapım çalışmaları nedeniyle, yolun Harup Ambarları ile Kıbrıs Türk Petrolleri arasında kalan kısmı (eski yol) trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım aynı noktalar arasında yeni yapılan yoldan tek şerit halinde gidiş ve geliş olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.