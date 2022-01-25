“Bu sonuçlar marjinal kesimlere tokattır”

Cumhurbaşkanı Tatar “Her gün Türkiye’ye ve bize karşı, rahatsız edici söylemler geliştiren marjinal kesimlere karşı bu sandık neticeleri sert bir tokattır” dedi





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonuçlarının, Cumhurbaşkanı olarak izlediği siyasetin halk tarafından kabul gördüğü mesajını dünyaya ilettiğini belirtti.

“Bizi zor bir süreç bekliyor. Ülkede ekonomik sıkıntılar, yapısal bozukluklar var. Bunların düzeltilebilmesi için ciddi kararlar alınması lazım ve Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde ekonomik iş birliği protokolleriyle buraya gerekli desteğin verilmesi lazım” şeklinde konuşan Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu süreçte gerekli cesarete sahip olduklarını ifade eden açıklamalarını memnuniyetle izlediğini ifade etti. Tatar, seçimi birincilikle kazanan UBP’yi ve milletvekili sayısını artırarak partisini meclise taşıyan Faiz Sucuoğlu’nu tebrik etti.

Barajı geçen tüm siyasi partilere de göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebriklerini ileten Tatar, özellikle oylarını artırarak ana muhalefet görevini sürdürecek, seçimin en yüksek oy alan ikinci partisi CTP’yi tebrik etti ve bu süreçte ana muhalefetin söylediklerine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 15 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu iki devletli söylemin ve Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından ortaya koyduğu Kıbrıs’ta iki egemen devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olacağı siyasetin halk tarafından desteklendiğinin seçimlerde bir kez daha teyit edildiğini ve kurulacak Meclis’te yüzde 65’e yakın milletvekilin bu siyaseti destekliyor olacağını belirtti.

Tatar, “Bir kez daha sağduyu galip geldi” şeklinde konuştu.

“Her gün Türkiye’ye ve bize karşı, rahatsız edici söylemler geliştiren marjinal kesimlere karşı bu sandık neticeleri bana göre sert bir tokattır” diyen Tatar, yapılan değerlendirmelerin de seçim sonuçlarının dünyaya da bir mesaj verdiği yönünde olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından izlenilen siyasetin artık daha net şekilde ortaya konuyor olduğunu söyledi.

