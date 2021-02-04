Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde sözleşmeli istihdam edilmek için açılan münhale yönelik yapılan duyuruda, sadece yabancı uyrukluların başvurabileceğinin açıklanması tepkiyle karşılandı

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü duyurulan iki münhal alanı ile ilgili duyuru vatandaşların tepkisine neden oldu. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde sözleşmeli istihdam edilmek üzere 1 Anastezi ve Reanimasyon uzmanı ve 1 Gastroenteroloji uzmanı münhalleri için yapılan duyuruda sadece yabancı uyrukluların münhallere başvurabileceğinin açıklanması vatandaşlar arasında tepkisine neden oldu. 16 Şubat tarihine kadar başvuru kabul edilecek münhal ile ilgili yapılan duyurunun tam bir hukuksuzluk örneği olduğu ifade edildi.

Gazetemize ulaşan bazı vatandaşlarımız “Bu nasıl münhal? Tam bir hukuksuzluk örneği?” diye tepki gösterdi.

Açılan bu münhalde aranan nitelikler arasına ‘KKTC vatandaşı olmaması durumunda yabancı alınabilir’ cümlesi konmuş olsa sıkıntı olmayacağını belirten vatandaşlarımız “Yok ama münhal sadece yabancılar başvurabilir diye çıkılamaz" diyerek isyanlarını paylaştılar.

