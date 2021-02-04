banner583
banner590
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
6 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
10 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
33 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
142 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
22 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
25 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
25 0
banner529
banner570

Bu nasıl münhal?

banner476

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde sözleşmeli istihdam edilmek için açılan münhale yönelik yapılan duyuruda, sadece yabancı uyrukluların başvurabileceğinin açıklanması tepkiyle karşılandı

Bu nasıl münhal?
banner601
Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü duyurulan iki münhal alanı ile ilgili duyuru vatandaşların tepkisine neden oldu. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde sözleşmeli istihdam edilmek üzere 1 Anastezi ve Reanimasyon uzmanı ve 1 Gastroenteroloji uzmanı münhalleri için yapılan duyuruda sadece yabancı uyrukluların münhallere başvurabileceğinin açıklanması vatandaşlar arasında tepkisine neden oldu. 16 Şubat tarihine kadar başvuru kabul edilecek münhal ile ilgili yapılan duyurunun tam bir hukuksuzluk örneği olduğu ifade edildi.
Gazetemize ulaşan bazı vatandaşlarımız “Bu nasıl münhal? Tam bir hukuksuzluk örneği?” diye tepki gösterdi.
Açılan bu münhalde aranan nitelikler arasına ‘KKTC vatandaşı olmaması durumunda yabancı alınabilir’ cümlesi konmuş olsa sıkıntı olmayacağını belirten vatandaşlarımız “Yok ama münhal sadece yabancılar başvurabilir diye çıkılamaz" diyerek isyanlarını paylaştılar.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.