Eğitim Bakanı Amcaoğlu, beş binin üzerinde vaka sayısıyla Güney’de dün eğitimi başladığına dikkat çekti ve “Bu rakamlarla 55 bin öğrenciyi eve mi göndereceğiz. Sorunlu sınıfları kapatıyoruz, takiplerini yapıyoruz, eğitim devam ediyor” dedi





“Bu memleketi sendikalar mı yönetecek? Online eğitim veren öğretmenlerle ilgili işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için çalıştıklarını belirten Amcaoğlu, beş binin üzerinde vaka sayısıyla Güney Kıbrıs’ın dün eğitimi başlatmasına karşı KKTC’deki öğretmen sendikalarının çevirimiçi eğitimde ısrar etmesini eleştirdi.

Amcaoğlu, KTOEÖS’ün çağrısına uyarak online eğitim veren öğretmenlerle ilgili “işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak” dedi.

Amcaoğlu, ani bir kararla online eğitime geçen Yakın Doğu okullarıyla ilgiliyse, “Denetim raporunun beklendiğini, rapor geldikten sonra tartışılacağını, eğitimin kapanması noktasında kimin yetkili olduğunu, okul yönetimine ilettiklerini” söyledi.

Artan vaka sayısının ardından sınavların üç gün önceye alması ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinden görüş istediklerini belirten Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine gelen yazıda ‘eldeki veriler ışığında herhangi bir şekilde eğitimi yüz yüze yapmaktan başka bir şey düşünülmediğinin’ belirtildiğini söyledi.

Amcaoğlu, okullarda önlemlerin artırıldığını, Perşembe günü Sağlık Bakanlığı ekiplerinin okullarda tarama yapmaya başlandığını hatırlattı.

Son üç güne bakıldığında yaklaşık 3 bin vaka çıkarken hastaneye yatış sayısının dört olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, Omicron varyantı ile Covid-19’un artık gribal enfeksiyona dönüşmeye başladığını kaydetti.

Öğretmenlerin sendika tarafından baskıya uğradığını öne süren Bakan Amcaoğlu, “öğretmenler kaotik bir durum içindedir, ama öğretmenlerden öte aileler çocukların sahip çıkmalı, eğitim hakkını bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir” diye konuştu.

Okullarda vaka oranının yüzde 1.2 olduğunu belirten Amcaoğlu, “bu rakamlarla 55 bin öğrenciyi eve mi göndereceğiz. Sorunlu sınıfları kapatıyoruz, takiplerini yapıyoruz ve eğitim devam ediyor” dedi.

Hiçbir ülkede okul kapatılsın diye kararlar üretilmediğini kaydeden Amcaoğlu şöyle konuştu; “Bir tek KKTC’de ilgili sendikalar çocukların sağlığını düşünüyor. Ne Sağlık Bakanlığı ne Eğitim Bakanlığı düşünüyor. Tek düşünülmeyen eğitim. Ben soruyorum günü geldiğinde bunu vebali Sendikaların boynuna yüklendiğinde ne söyleyecekler”.

Diğer sektörler kapanmazken neden okulların kapanmak istediğini soran Amcaoğlu, yaşananları seçim öncesi bir manevra olarak değerlendirdi.

Sendikaların üyelerinin özlük haklarını koruma yönünde hareket etmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, sendikaların görev ve sorumluluklarını aştıklarını ifade etti.

Kavga kültürü ile bir noktaya varılamayacağını kaydeden Amcaoğlu, siyasetin eğitimden uzak tutulması gerektiğini, aksi takdirde çocukların yüz yüze eğitimden uzak kalmaları nedeniyle yaşadığı psikolojik, fizyolojik ve pedagojik sıkıntılardan dolayı büyük üzüntü yaşanacağını ifade etti.

Sendikaların her fırsatta Kıbrıs’ın güneyindeki fırsat eşitliğinden, eğitimdeki güzelliklerden bahsettiğini fakat

KTOEÖS ile görüştüklerini ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bu konuda yazılı bir soru yönelttiklerini söyleyen Amcaoığlu, “Sınavları 3 gün önceye alalım mı diye sorduk. Komite’den bize gelen yanıt; ‘elimizdeki verilere göre eğitimin yüz yüze yapılmasından başka bir şekilde düşünülmemektedir’ oldu” ifadelerini kullandı.

“ÜST KOMİTE, 15 GÜN SONRA VAKALARIN AZALACAĞINI SÖYLÜYOR"

Okullardaki önlemleri arttırdıklarını, yerinde tetkikler yaptıklarını, öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının test sırasında beklememesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Binlerce vaka çıktı ama hastaneye yatış sayısı 4. Bu varyantla birlikte virüsün, gribal enfeksiyona dönüştüğü söyleniyor. Üst Komite, 15 gün sonra hem vakaların azalacağını, hem de hastaneye yatışın kalmayacağını söylüyor” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden ilgili yazıyı alıp gereğini yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, “Sendika asla bakanlığı takip edecek, doğru adımı atıp atmadığını irdeleyebilecek bir makam değildir” dedi.

Amcaoğlu, “Yakın Doğu okullarının çevrimiçi eğitime geçmesi, yasalar nezdinde inceleniyor. Bu kararlarıyla ilgili bilgimiz olmadığını nazikçe açıkladık. Çünkü kavga kültürünü benimsemedik. Sendikayla bakanlığın ya da özel okulla bakanlığın kavga etme lüksü yok. Bizim vakit kaybetme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Bazı öğretmenlerin birbiriyle mesajlaştığını, bir öğretmenin diğer öğretmene “Ben online eğitime geçiyorum, sen de geç” dediğini söyleyen Amcaoğlu, “Eğitim bu kadar basit mi? O öğrenciler, online eğitim alabilecek altyapıya sahip mi? Evet, Bakanlık online eğitime geçme zorunluluğu olan sınıflara gerekli materyalleri sağlıyor. Ama örneğin Karpaz İlkokulu’nda fiber optik altyapısı yoktur .

Sendikaların bu konuyu siyasi bir noktaya çektiğini öne süren Amcaoğlu, “Bu memleketi sendikalar mı yönetecek? Sendikalar, öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgilensinler. Yetki Üst Komitededir. Görev ve sorumluluk alanlarını aştıklarının farkında değiller mi?” dedi.

Sendikaların üyelerinin özlük haklarını koruma yönünde hareket etmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, sendikaların görev ve sorumluluklarını aştıklarını ifade etti.

Amcaoğlu, KTOEÖS’ün çağrısına uyarak online eğitim veren öğretmenlerle ilgili “işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak” dedi.



“Bu memleketi sendikalar mı yönetecek? Online eğitim veren öğretmenlerle ilgili işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak”Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için çalıştıklarını belirten Amcaoğlu, beş binin üzerinde vaka sayısıyla Güney Kıbrıs’ın dün eğitimi başlatmasına karşı KKTC’deki öğretmen sendikalarının çevirimiçi eğitimde ısrar etmesini eleştirdi.Amcaoğlu, KTOEÖS’ün çağrısına uyarak online eğitim veren öğretmenlerle ilgili “işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak” dedi.Amcaoğlu, ani bir kararla online eğitime geçen Yakın Doğu okullarıyla ilgiliyse, “Denetim raporunun beklendiğini, rapor geldikten sonra tartışılacağını, eğitimin kapanması noktasında kimin yetkili olduğunu, okul yönetimine ilettiklerini” söyledi.Artan vaka sayısının ardından sınavların üç gün önceye alması ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinden görüş istediklerini belirten Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine gelen yazıda ‘eldeki veriler ışığında herhangi bir şekilde eğitimi yüz yüze yapmaktan başka bir şey düşünülmediğinin’ belirtildiğini söyledi.Amcaoğlu, okullarda önlemlerin artırıldığını, Perşembe günü Sağlık Bakanlığı ekiplerinin okullarda tarama yapmaya başlandığını hatırlattı.Son üç güne bakıldığında yaklaşık 3 bin vaka çıkarken hastaneye yatış sayısının dört olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, Omicron varyantı ile Covid-19’un artık gribal enfeksiyona dönüşmeye başladığını kaydetti.Öğretmenlerin sendika tarafından baskıya uğradığını öne süren Bakan Amcaoğlu, “öğretmenler kaotik bir durum içindedir, ama öğretmenlerden öte aileler çocukların sahip çıkmalı, eğitim hakkını bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir” diye konuştu.Okullarda vaka oranının yüzde 1.2 olduğunu belirten Amcaoğlu, “bu rakamlarla 55 bin öğrenciyi eve mi göndereceğiz. Sorunlu sınıfları kapatıyoruz, takiplerini yapıyoruz ve eğitim devam ediyor” dedi.Hiçbir ülkede okul kapatılsın diye kararlar üretilmediğini kaydeden Amcaoğlu şöyle konuştu; “Bir tek KKTC’de ilgili sendikalar çocukların sağlığını düşünüyor. Ne Sağlık Bakanlığı ne Eğitim Bakanlığı düşünüyor. Tek düşünülmeyen eğitim. Ben soruyorum günü geldiğinde bunu vebali Sendikaların boynuna yüklendiğinde ne söyleyecekler”.Diğer sektörler kapanmazken neden okulların kapanmak istediğini soran Amcaoğlu, yaşananları seçim öncesi bir manevra olarak değerlendirdi.Sendikaların üyelerinin özlük haklarını koruma yönünde hareket etmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, sendikaların görev ve sorumluluklarını aştıklarını ifade etti.Kavga kültürü ile bir noktaya varılamayacağını kaydeden Amcaoğlu, siyasetin eğitimden uzak tutulması gerektiğini, aksi takdirde çocukların yüz yüze eğitimden uzak kalmaları nedeniyle yaşadığı psikolojik, fizyolojik ve pedagojik sıkıntılardan dolayı büyük üzüntü yaşanacağını ifade etti.Sendikaların her fırsatta Kıbrıs’ın güneyindeki fırsat eşitliğinden, eğitimdeki güzelliklerden bahsettiğini fakat Güney ’deki yönetimin, 5 bin 200 vakaya karşın eğitimin devam etmesi yönünde karar ürettiğini kaydeden Amcaoğlu, bu kapsamda, KKTC’deki okullarda sınavların 3 gün geriye alınması çağrısında bulunulmasının çelişkili olduğunu söyledi.KTOEÖS ile görüştüklerini ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bu konuda yazılı bir soru yönelttiklerini söyleyen Amcaoığlu, “Sınavları 3 gün önceye alalım mı diye sorduk. Komite’den bize gelen yanıt; ‘elimizdeki verilere göre eğitimin yüz yüze yapılmasından başka bir şekilde düşünülmemektedir’ oldu” ifadelerini kullandı.Okullardaki önlemleri arttırdıklarını, yerinde tetkikler yaptıklarını, öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının test sırasında beklememesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Binlerce vaka çıktı ama hastaneye yatış sayısı 4. Bu varyantla birlikte virüsün, gribal enfeksiyona dönüştüğü söyleniyor. Üst Komite, 15 gün sonra hem vakaların azalacağını, hem de hastaneye yatışın kalmayacağını söylüyor” dedi.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden ilgili yazıyı alıp gereğini yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, “Sendika asla bakanlığı takip edecek, doğru adımı atıp atmadığını irdeleyebilecek bir makam değildir” dedi.Amcaoğlu, “Yakın Doğu okullarının çevrimiçi eğitime geçmesi, yasalar nezdinde inceleniyor. Bu kararlarıyla ilgili bilgimiz olmadığını nazikçe açıkladık. Çünkü kavga kültürünü benimsemedik. Sendikayla bakanlığın ya da özel okulla bakanlığın kavga etme lüksü yok. Bizim vakit kaybetme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.Bazı öğretmenlerin birbiriyle mesajlaştığını, bir öğretmenin diğer öğretmene “Ben online eğitime geçiyorum, sen de geç” dediğini söyleyen Amcaoğlu, “Eğitim bu kadar basit mi? O öğrenciler, online eğitim alabilecek altyapıya sahip mi? Evet, Bakanlık online eğitime geçme zorunluluğu olan sınıflara gerekli materyalleri sağlıyor. Ama örneğin Karpaz İlkokulu’nda fiber optik altyapısı yoktur . Lefkoşa ’nın göbeğindeki Şehit Tuncer İlkokulu’nda, Atatürk İlkokulu’nda eğitim için gerekli fiberoptik altyapı yok. Online eğitimi alamayacağını bilerek bir günde 2 saat içinde nasıl böyle bir karar alabilirler?” diye sordu.Sendikaların bu konuyu siyasi bir noktaya çektiğini öne süren Amcaoğlu, “Bu memleketi sendikalar mı yönetecek? Sendikalar, öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgilensinler. Yetki Üst Komitededir. Görev ve sorumluluk alanlarını aştıklarının farkında değiller mi?” dedi.Sendikaların üyelerinin özlük haklarını koruma yönünde hareket etmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, sendikaların görev ve sorumluluklarını aştıklarını ifade etti.Amcaoğlu, KTOEÖS’ün çağrısına uyarak online eğitim veren öğretmenlerle ilgili “işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak” dedi.