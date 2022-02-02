Babasının saldırıya uğradığı gece “Bizden 1 milyon sterlin isteniyor, devletimiz bizi koruyamayacaksa, verip kurtulalım” diyen Bulut Akacan, bugünkü paylaşımında ise “Bu mafya bozuntularına vereceğimiz tek bir kuruş yoktur” dedi.

Babası Mehmet Akacan’ın evinde saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan iş insanı Bulut Akacan, babasının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Akacan’ın paylaşımı şöyle:

“Değerli Arkadaşlar;

Öncelikle sizlere babamın durumunun iyiye gittiğini belirtmek isterim.

Girne Sunat Günsel hastahanesinde yapılan başarılı bir ameliyattan sonra bugün babam Mehmet Akacan kendisini çok daha iyi hissetmektedir.

Şunu çok açık bir dille ifade etmek isterim ki;

67 yaşında savunmasız bir adama evinin kapısında sinsice yapılan bu kahpece saldırı ve daha öncede umuma açık bir alanda çocukların oyun oynadığı bir parkta on el ateş etmek ne adamlığa ne de insanlığa sığacak bir davranıştır.

Yaşanan her iki olay da faillerin ve azmettirenlerin ne kadar kalleş ve karaktersiz olduğunun açık ispatıdır.

Bulut Akacan’ın ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mayfa bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur!!!!!

Biz inanıyoruz ki;

Canı verende alanda Yüce ALLAH tır.

Konu ile alakalı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken Yüce Yargıya olan güvenimiz tamdır.”

“Verip kurtulalım” demişti!

Bulut Akacan vurulma olayının olduğu gece ise videolu bir paylaşım yapmış, bazı isimler vermiş ve bu kişilerin kendilerinden 1 milyon Sterlin istediğini beyan etmişti. “Devletimiz madem bizi korumuyor biz bu rakamı verip kurtulalım” şeklinde bir cümle kuran Akacan, bugünkü paylaşımında “Bulut Akacan’ın ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mayfa bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur” şeklinde beyanını değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.