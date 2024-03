"Bu kadar fazla Tıp Fakültesi olması sorgulanmalı"

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede nüfusa oranla çok fazla tıp ve diş hekimliği fakültesi olduğu eleştirilerine işaret ederek, “YÖDAK’ın bazı konularda ihmali, yanlışlığı olabilir. Ben de bu kadar tıp fakültesi olmasının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tıp Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin ülkenin her noktasında en iyi şekilde verilebilmesi için yatırımların süreceğini söyledi.

Ülkede ve sağlık alanında bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Tatar, on sene önce ülkede bu kadar özel hastane olmadığını anımsatarak, artık özel hastanelerde de çok donanımlı şekilde hem yerli doktorlar hem de Türkiye’den gelen uzmanlarca hizmet verildiğini belirtti.

Ülkede nüfusa oranla çok fazla tıp ve diş hekimliği fakültesi olduğu eleştirilerine işaret eden Tatar, “YÖDAK’ın bazı konularda ihmali, yanlışlığı olabilir. Ben de bu kadar tıp fakültesi olmasının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Sağlık sektöründe hekim ve sağlık çalışanlarının dışında idareci kadroların da önemli olduğunu ifade eden Tatar, ilaç sorunu ve bununla bağlantılı olarak bütçe sorununa da değindi ve “Vatandaşım bilmeli ki 10 yıl önce bunun yarısı kadar ilaç yoktu.” dedi.

Sağlık alanındaki yatırımlardan bahseden Tatar, KKTC’nin her köşesinde her noktasında sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi için yatırımların tüm sıkıntılara rağmen devam ettiğini söyledi ve bu yatırımlara Türkiye'nin de destek verdiğini kaydetti.