Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü… Kuzey Kıbrıs’ta hayvan haklarına ilişkin çalışmalar yürüten Altın Patiler Derneği’nin Asbaşkanı Ülkü Curcioğlu gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yardımlaşmak bizi daha güçlü yapıyor” diyerek, Devlet, belediyeler ve duyarlı insanlardan destek istedi.

Her yıl tüm dünyada Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanan 4 Ekim tarihinde, hayvan hakları ve hayvanlara yönelik kötü muamelenin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

1931 yılında Floransa'da toplanan Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu, dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etmişti.

4 Ekim tarihi Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak geçse de, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da hayvan severler ve hayvan hakları dernekleri, hayvanların hakları, iyi şartlarda beslenmeleri ve korunmalarının sağlanması gibi konularda her gün mücadele veriyor.

Kuzey Kıbrıs’ta bu mücadeleyi yürüten derneklerden biri olan Altın Patiler Derneği’nin Asbaşkanı Ülkü Curcioğlu, hayvan haklarına ilişkin yapılan çalışmalar, karşılaşılan zorluklar ve eksiklikler ile ilgili bilgiler verdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün sadece bir güne ait bir farkındalık olmaması gerektiğini vurgulayan Curcioğlu, “Bu hayvanların bize her gün ihtiyacı var. Bir güne özel değil, her an farkında olmalıyız” dedi.

Ülkede hayvan hakları ile ilgili olarak Hayvan Refah Yasası’nın varlığını hatırlatan Curcioğlu, yasada eksikler olduğunu ancak adım adım ilerlemek gerektiğini söyleyerek, yasayı iyileştirmeye devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Altın Patiler Derneği’nin çalışmaları ve mali durumu ile ilgili de bilgi veren Curcioğlu, şunları kaydetti:

“Derneğimiz tamamen gönüllü kişilerden oluşmaktadır. Kendi özel hayatımızdan, yaşantımızdan ciddi fedakârlıklar ederek ayakta tutmaya çalıştığımız bir kuruluşuz aslında… Takipçilerimizin destekleri her daim bizimle ve bu çok değerli. Çünkü tek başımıza olduğumuz zaman altından kalkabileceklerimiz sınırlanıyor. Destek görmek, yardımlaşmak bizi daha güçlü yapıyor.”

Derneğin gelirlerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Curcioğlu, trafik kazaları, ciddi yaralanmalar, kısırlaştırma operasyonları, parazit ilaçları ve aşılanmalar gibi konuların bekletilemeyeceğini belirtti.

Curcioğlu, “Operasyonlar ciddi miktarlar gerektiriyor. Bazı hastalıkların tedavileri de aynı şekilde, hem yolu uzun oluyor hem de kalışlarını sağlamak için pet otel ödemelerimiz oluyor. Bu yüzden aslında ne kadar maddi imkânlarımızı zorlasak ve ne kadar bağış gelse de borcumuz hiçbir zaman bitmiyor” ifadelerini kullandı.

Curcioğlu, kermesler düzenleyerek ikinci el eşyalar sattıklarını ve satışlardan kazandıkları parayı da borçlarına yatırdıklarını da kaydetti.

Altın Patiler Derneği’nin yuvalandırma ve kısırlaştırma çalışmalarına da değinen Curcioğlu, yuvalandırmalarda seçici olmaya çalıştıklarını belirterek, bir canı birine emanet ederken herkesin hassasiyet göstererek seçici olması gerektiğini vurguladı.

“Bir can sahiplenen herkesin, ileride onun da hastalanabileceğini, sorunları olabileceğini bilmesi lazım. Sahiplenecek kişi taşınıyorsa, can dostunu da yanında götürmesi gerektiğinin bilincinde olmalı” diyen Curcioğlu, hayvanların oyuncak olmadığını ve terkedilmenin hayvanda ciddi travmalara neden olabileceğini anlattı.

Operasyon ve diğer tedavilerden arta kalan imkânları ile kısırlaştırmalar yapmaya çalıştıklarını belirten Curcioğlu, ciddi mali desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, Devletten destek talebinde bulundu.

Devletten destek görmediklerinden ve birçok belediyenin hayvanları görmezden geldiğinden yakınan Curcioğlu, hayvanların Devlet ve belediyelerin de sorumluluğunda olması gerektiğini vurguladı.

Curcioğlu, destek vermesi gereken belediyelerin bazılarının hayvanlara zarar bile verdiğini savunarak, “Barınağı olmadan canları toplayıp bilinmeze atan, binasının önündeki hasta canı görmezden gelen, bölgesinde zor durumdaki canlara yardım eli uzatmayan bir sürü belediye var” dedi.