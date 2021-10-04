banner583
18 0
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
23 0
 
Tünel rekorla kapandı
Tünel rekorla kapandı
15 0
İskele Cenker’le lider
İskele Cenker’le lider
76 0
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
42 0
Yeşilova, Girne'de kazandı
Yeşilova, Girne'de kazandı
28 0
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
62 0
banner661

Vatandaşlar kandırılıyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, TL’nin değer kaybı devam ederken ortaya çıkan fırsatçılığın her yerde farklı şekilde görüldüğünü belirterek bize gönderdiği fotoğraflarla bu duruma tepkisini bizlerle paylaştı.

banner714
Vatandaşlar kandırılıyor
 
Fotoğrafta da görüldüğü gibi biri büyük diğeri ise küçük kavanozda olan tahinlerin ikisinin de ayni barkodla satıldığını belirterek “Tahinlerin biri 300 gr, diğeri 600 gr ancak ikisinde de 600 gr barkodu ve etiketi var” diyerek vatandaşların resmen dolandırıldığını iddia etti.
Büyük marketlerde yapılan bu dolandırıcılık konusunda vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini belirten vatandaşımız “Ben bunu fark ederek o markadan almadım, ancak başkaları belki de hiç fark etmemiştir. Umarım barkodları yanlış konulmuştur da fiyatları farklıdır” dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.