Bu gece Miraç Kandili

Bugünü yarına bağlayan gece, Miraç Kandili idrak edilecek





Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Bugünü Perşembe’ye bağlayan gece, Miraç Kandili’nin idrak edileceğini anımsatan Atalay, tüm halkın ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik etti.

Miraç Kandili ile ilgili bilgi veren Atalay şunları aktardı:

“Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı olarak da yer alan, Peygamberimizin gecenin bir bölümünde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi hadisesi ‘İsra’ olarak, buradan yüce makamlara yükseltilmesi ise geleneğimizde ‘Miraç’ olarak bilinir. İsra olayı ‘Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’ İsrâ, 17/1. ayetiyle ifade edilir. İsra hadisesinin gerçekleştiği bu gece, dini kültürümüzde daha çok ‘Miraç Kandili’ olarak yer bulmuştur.

Peygamberimizin gözümün nuru olarak tanımladığı ‘hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyan’ (Ankebût, 29/45.) beş vakit namaz, genellikle ‘Yatsı namazlarımızın bitiminde okuduğumuz, Âmenerresûlü olarak bilinen Bakara Suresinin son iki ayeti ve peygamberimizin ümmetinden Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanıp cennete girecekleri müjdesi, bu gecenin yaygın bilinen hediyeleridir. Peygamberimiz ve ilk Müslümanlar için en zor zamanların yaşandığı bir dönemde gerçekleşen İsra/Miraç olayı müminler için son derece özeldir.”

‘Allah’a ortak koşmamak, O’ndan başkasına kulluk etmemek, cana kıymamak, anne-babaya hürmet edip, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik edip hakkını vermek, israf ve cimrilikten, yetim malına el uzatmaktan, zinadan, gurur ve kibirden, ölçü ve tartıda hile yapmaktan, ne olduğu bilinmeyen bir şeyin ardına körü körüne düşmekten kaçınmak ve verilen sözde durmak’ gibi müminler için günlük hayatın rutini olması gereken bir çok tavsiye olduğunu anlatan Atalay, bunların Miraç Kandili’nde ayrıca hatırlanıp gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sadece bu gecede değil, bütün hayat boyunca Allah’ın rızasına uygun yaşamaya özen gösterilmesi gerektiğini anlatan Atalay, “Müslümanların ve insanlığın huzuru ve kurtuluşu için çaba sarf etmeli, dua etmeliyiz. İçtenlikle yapılan duaların kabul olacağı bilinciyle insanlığın barışı ve huzuru, zulmün pençesinde kıvranan mazlumların gözyaşının dinmesi için dua etmeli, mü’min temel hasletlerine sahip olarak da fiilen duamızı teyit etmeliyiz. Bu doğrultuda, özellikle insanlığın ortak sınavı olan Koronavirüs salgınından zarar gören, dara düşen ihtiyaç sahibi tüm insanların yardımına koşmak ve ihtiyaç sahibi diğer canlıları gözetmek, her zaman olduğu gibi, Allah rızası için bu gece de mutlaka hatırlamamız ve eyleme geçmemiz gereken vecibelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın, milletimizin ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik eder, bu bereketli gecede Yüce Allah’a açılan ellerin, yapılan yakarışların karşılık bulmasını, insanlığın barış, huzur ve kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

