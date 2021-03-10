Doğa sevgisi sanatla birleşti

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, doğa ve hayvan sevgisini güçlendiriyor

Doğanın korunması ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı önemli misyonlarından biri olarak gören Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, doğa ve hayvan sevgisini güçlendirirken diğer yandan öğrencilerin eğlenerek sanat becerilerini geliştirmelerini amaçlayan etkinlikler düzenledi.Çocuklarda hayvan sevgisinin ve çevre bilincinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlik, 6-8 Yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencilerine yönelik ortak gerçekleştirildi. Aynı zamanda pandemi sürecinde çocukların doğadan uzak kalmaları sonucu oluşan doğaya duydukları özlemin de giderilmesi amaçlandı.Çocukların dans ederek başladığı etkinlikte, günlük spor aktivitelerine de yer verildi. Sonrasında ise “Doğaya Bir Bitki De Ben Kazandırıyorum” etkinliği ile çocuklar, doğa sevgisini sanatla birleştirdi. Boyayarak süsledikleri saksılara, kendi seçtikleri bitkileri eken çocuklarla doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik konular da konuşuldu.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin tüm gruplarda düzenli olarak uyguladığı işaret dili etkinliğinde ise bu hafta Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan konuk oldu. Yrd. Doç. Dr. Soykan, öğrencilere işaret dili hakkında detaylı bilgiler vererek, öğrencilerle, bugüne kadar öğrendikleri işaret dili sembolleri ile sohbet etti