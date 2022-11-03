Bu çile bitsin artık

Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylerinde yaşayan vatandaşlar, aylardır bitmeyen yol çalışması nedeniyle isyan noktasında

Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köyünde yaşayanlar aylardır bitmeyen yol çalışmasından şikayetçi.Eylem yapmalarına rağmen, seslerinin duyulmadığından yakınan köylüler “Arabalarımızın tamir parasını kim ödeyecek” diye isyan etti.Bölge sakinleri yol çalışması nedeniyle aylardır dört köye de ulaşımın çok zor olduğunu dile getirdi.Gündüzü ayrı gecesi apayrı dert olan yolda gece aydınlatma ve ikaz ışıkları yok, yolu kullanmak olan sürücüler ise resmen kazayla burun buruna.Yarım bırakılan yolun görmezden gelindiğini kaydeden köylüler, evlerine ulaşımın başka alternatifi olmadığı için yarım asfalt ve büyük çukurlardan geçmek zorunda kalarak gittiklerini kaydetti. Yağmur sonrası çamur deryasına dönen yolu kullanmak neredeyse imkânsız.Köylerine ulaşmak için Vadili veya Akdoğan köyünü kullanmak zorunda kaldıklarını bunun da benzin maliyetinden ötürü oldukça ağır olduğunu dile getiren köylüler, bu çilenin artık bitmesini istedi.Ara emri nedeniyle yol çalışmasının yapılamadığı bölgede geçtiğimiz hafta incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, alt yapı çalışmalarının yeniden başlatılacağını, asfaltlamanın ise 15 Kasım’dan sonra yapılacağını açıklamıştı.