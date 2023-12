BRT’nin 60’ıncı Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenlendi

Tatar: “Bütün engellemelere, izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam edeceğiz”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 60’ıncı Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenlendi. BRT’de düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bazı bakanlar ile milletvekilleri katıldı.BRT’nin 60’ıncı Yıl Dönümü Resepsiyonu’na gelen konuklar, GKK Bandosunun sunduğu dinleti ile karşılandı. Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, konuşmalarla devam etti.Tatar: “Kimse bizim haklı sesimizi kısamaz”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına, “cefakar ve vefakar” olarak nitelediği BRT çalışanlarının 60. yıl dönümünü kutlayarak başladı.Kuruma hizmet veren bazı isimleri anan Tatar, BRT’nin Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini vurguladı.Kanlı Noel saldırılarına da değinen Tatar, BRT’nin o dönemde kurulduğunu anımsattı. Tatar, “Bizlerin sesini dünyaya duyurmak için yapılan çalışmalarla ilk önce radyo, sonra televizyon ve şimdilerde uydu yayıncılığı ve internet yayınları ile bütün engellemelere, izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam edeceğiz. Kimse bizim haklı sesimizi kısamaz” dedi.Bayrak Radyo Televizyon Kurumu imkanları ve devletin desteği ile yayın yapan haber sitelerine de değinen Tatar, “Bütün bu sesin desteği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin alt yapısıdır, üst yapısıdır, iletişim imkanlarıdır. Bütün bu imkanları ülkemizin yararına kullanmak durumundayız. Dolayısıyla, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu mutfağından çıkan çok değerli emektarların desteği ile bugün bu ülkede bu kadar sayıda özel televizyon ve yayın vardır. Bütün bu imtiyazları, beşinci kol faaliyetlerinin yıkıcı çalışmalarına alet etmemeliyiz. Ben bunu Yayın Yüksek Kurulu’na da söyledim, Üst Kurula da söyledim. Bu konularda gerektiğinde denetim şarttır. Hiçbir devlet, hiçbir cumhuriyet kendisini yıkmak için yayınların istismar edilmesine müsaade etmemelidir. Elbette demokrasi, çok seslilik, özgür ve bağımsız yayınlarla memleketimize hizmet etmek hepimizin temennisidir. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, bütün bu yayınların amiral gemisidir” diye konuştu.Tüm çalışanları yeniden kutlayarak başarılarının devamını dileyen Tatar, herkesin yeni yılını da kutladı. Tatar, konuşmasına Şehitler Haftası nedeniyle şehitleri anarak ve gazilere şükranlarını sunarak son verdi.Resepsiyonda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Ünal Üstel’in mesajları da okundu.Töre: “Bayrak Radyosu, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinin başlangıç noktası ve moral kaynağı olmuştur”Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin mesajı şöyle:“Sayın Meryem Özkurt, 1963 tarihinden bugüne Bayrak Radyosu, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinin başlangıç noktası ve moral kaynağı olmuştur.Doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışı ile 60 yıldan bu yana yayın hayatını, çizgisini bozmadan devam ettiren Bayrak Radyosu’nun kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, bu anlamlı günde Ankara’da bulunmam nedeniyle aranızda olamadığımı belirtir, başta şahsınız ve Bayrak Radyosu ekibi olmak üzere tüm Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının yayın hayatındaki başarılarının devamını dilerim.”Üstel: “BRT’nin bugün çok daha gelişmiş ve kurumsallaşmış bir yapıyla dünyaya yayın yapar hale gelmesi bizleri gururlandırmaktadır”Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle:“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, bundan tam 60 yıl önce Kıbrıs Türk halkının haklı davasının tüm dünyaya duyurulması ve halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi misyonu ile ‘Bayrak… Bayrak… Bayrak…’ anonslarıyla yayın hayatına başlamıştı.Bayrak Radyosu o dönemlerden bugünlere Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve bağımsızlık mücadelesine büyük güç katmıştır. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının hem güvenilir habere ulaşmasını sağlamış hem de milli bilincin ve birliğin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.Kurumsal yayıncılık sorumluluğu ve toplumun her kesimine eşit mesafede durarak, Kıbrıs Türkü’nün güçlü sesi olan BRT, bu misyonla yoluna devam ediyor. 60 yıl önce en çetin mücadele günlerinde kısıtlı sayıda teknik araç gereçle yayın hayatına başlayan BRT’nin bugün çok daha gelişmiş ve kurumsallaşmış bir yapıyla dünyaya yayın yapar hale gelmesi bizleri gururlandırmaktadır.BRT’nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda hizmet veren, bugün hayatta olmayan tüm çalışan ve yöneticilerine Allah’tan rahmet diliyor, halen hizmet vermeye devam eden personeline emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60. Kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.”Ataoğlu: “BRT’nin canla başla çalışan tüm ekibine teşekkür ederim”Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu sözlerine, BRT’nin “canla başla çalışan” ekibine teşekkür ederek başladı.BRT’nin sıkıntılarının aşılması ve daha ileriye gitmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Ataoğlu, 2024 yılında BRT Gazimağusa Şubesi’nin açılmasını temenni etti.Ataoğlu, Şehitler Haftası dolayısıyla, şehitleri de andı.Doratlı: “BRT, 3 televizyon ve 6 radyo kanalıyla Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya ulaştırmaktadır”BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı konuşmasında, Kuzey Irak’ta şehit olan askerleri andı ve “Türkiye Cumhuriyeti varlığını gücünü ilelebet muhafaza edecektir” dedi.Devletlerin bireyleri doğru haberle buluşturma görevinden bahseden Doratlı, bunun sonucu olarak BRT’nin 25 Aralık 1963 yılında kurulduğunu hatırlattı. Kamu yayıncılığının önemine vurgu yapan Doratlı, BRT’nin 3 televizyon, 6 radyo kanalıyla Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya ulaştırdığını söyledi.BRT’nin her geçen gün kendini geliştiren, çağdaş bir medya kurumu olduğunu vurgulayan Doratlı, “BRT gerek hükümetlerimizin katkısı gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla maddi ve manevi destekleriyle dün olduğu gibi bugün de ve yarın da Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini ve sesini tüm dünyaya duyurmaya devam edecektir” diye konuştu.Özkurt: “Bugün Kıbrıs Türkü’nün haklı gururunun yaşandığı gündür”BRTK Müdürü Meryem Özkurt, 60 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurabilmesi için kurulan Bayrak Radyosu’nun bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyosu ve web sitesi ile hizmet verdiğini kaydetti.Yaptıkları projelerle ülke yayıncılığına hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Özkurt, “BRT mühendislerinin yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulaması ile Kuzey Kıbrıs’ın bütün televizyon kanalları dünyanın her yerinden uydu ile izlenebilmektedir” dedi. Analog yayınların dijital ortama taşınması için yürütülen projede ise testlerin başladığını belirten Özkurt, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak ülkemizin yayıncılığına yaptığımız bu katkıdan dolayı gururluyuz” dedi. Özkurt, BRT’nin çevreci bir yaklaşımla güneş enerjisinden elektrik üreten ilk kamu kuruluşu olduğunu da söyledi.BRT’nin kamera ekipmanlarının bu yıl TİKA’nın katkılarıyla yenilendiğini aktaran Meryem Özkurt, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinin katkıları ile yeniden düzenlenecek haber merkezi projesinin ise ihale aşamasına geldiğini anlattı. BRT’nin tüm kanallarıyla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için uğraş verdiğini belirterek tüm çalışanlara teşekkür eden Özkurt, sorunların ise el birliği ile çalışarak aşılacağına inanç belirtti.Özkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:“Özel televizyonların Turksat ile ilişkilerini düzenleyen antlaşmalara, sorumluluğu üzerimize alarak yıllarca imza koyduk. Ülke radyolarının seslerinin daha gür çıkması için elimizden geleni yaptık. Özel yayıncılar da kurallar çerçevesinde üzerlerine düşeni yapmak durumundadırlar. Bizler dün olduğu gibi bugün de kamu yararı gözeterek kamu hizmeti etme gayreti içeresindeyiz. Bugün Kıbrıs Türkü’nün haklı gururunun yaşandığı gündür. Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda büyümesinde ve bugünlere kadar gelmesinde emeği geçenlerin her birine ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç bilirim. Bu değerli emaneti bize bırakıp aramızdan ayrılanları şükranla anıyorum. Daha nice yıllara BRT.”Konuşmaların ardından, Bayrak Radyosu’nun kuruluşundan itibaren Kuruma hizmet veren Ali Ziya Dinçer’e ve Kurum’da 25 yılını dolduran personele plaketleri takdim edildi.Sonrasında ise pasta kesildi ve BRT HD Sergi Salonu’nda BRT’ye yıllarca hizmet vermiş merhum Hakan Çakmak’ın anısına açılan sergi gezildi.