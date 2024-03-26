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British Council'dan ortaklık programı katılımcılarına ödül

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British Council'dan ortaklık programı katılımcılarına ödül
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British Council, ortaklık programlarında yüksek başarıya imza atanlara ödül dağıttı.
British Council’den yapılan açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü Lefkoşa'daki Pavilion Hall'da düzenlenen etkinlikte İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq ve diğer konukların konuşmalarına da yer verildi. İşitme Engelliler Okulu öğrencileri gecede işitme engelli iletişimine odaklanan tiyatro ve müzik gösterisi sundu. Güney Kıbrıs İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Despoina Ioannou daha sonra işaret dilinin önemine vurgu yaptığı bir konuşma yaptı.
 
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