Brent petrolün varil fiyatı $76,49 dolar

Güne $75,88 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:16 itibarıyla %0,68 artışla $76,47'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,13, en yüksek $76,47 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,95 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 07.12.2023 tarihinde $73,51 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.