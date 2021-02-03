Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen günlerdir yollardaki araç yoğunluğu sürüyor. Bazı vatandaşlar izinsiz şekilde evlerinden çıkıyor

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen günlerdir yollarda araç yoğunluğu sürüyor. Bazı vatandaşlar da izinli olmamalarına rağmen sokağa çıkıyor.İçişleri Bakanı Kutlu Evren, BRT'de önemli açıklamalarda bulundu.“Kapanmanın ardından sokakta halen insanların olduğunu bu nedenle denetimlerin artırılması gerektiğini” söyleyen Bakan Evren “Geçen yılki kapanmayla bu yıl ki kapanma aynı değildir. Geçen defa tam kapanma vardı denetimi daha kolaydı. Bu kapanma ekonomi ve insanların kapanmadan dolayı psikolojisi de düşünülerek kısmı kapanma kararı aldı. Elimizdeki çalışan sayısı belli her yeri denetleyemeyiz. Vatandaş üzerine düşeni yapsın.Covid-19’da patlama görülüyor. Halkımız da gerekli önemi göstermemiştir” dedi.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin , "Kapanma diye bir şey yoktur. Hareket durmadı. Böyle kapanma olmaz" sözlerine dikkat çekerek hükümeti eleştirdi.Erhürman hükümete “sokaktaki hareketi durdurma” çağrısı yaptı, karar almaya çağırdı, “O zaman kapanmayı uzatma kararı verirken alınması gereken yeni kararlar varsa alın. Sorun uygulamadaysa sorunu giderin. Hareketi durdurun” dedi.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya da, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.Derya, günlerden sonra dün Çalışma Bakanlığı’na gitmek için evden çıktığını belirtirken, trafiğin yoğun olduğuna dikkat çekti.Trafikte yoğunluk olması nedeniyle "iş arabası veya zorunlu hizmet araçları mı" diyerek özellikle baktığını aktaran Derya, “yüzde 90 salon araç” olduğunu dile getirdi.CTP’li vekil Derya, “Belli ki ya hiç denetlemiyorsunuz ya da denetleyemiyorsunuz!” ifadelerini kullanarak, sokakta gezen insanlara seslendi, “Tatilde değiliz, virüs yayılmasın diye kapandık. Lütfen artık ciddiye alın!” dedi.Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca ise Bakanlar Kurulu’nun kapanma kararına rağmen yollardaki insan ve araç doluluğunu eleştirdi, hükümeti denetlemeye çağırdı. Amca “‘Biz inşaat sektörü çalışanları günah keçisi miyiz? Biz neyin cezasını çekiyoruz?” diye sordu.Amca, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektörü gibi bazı sektörlerin bir haftadır evde kapalı olmasına rağmen, vaka sayılarının artmaya devam ettiğini, bunun sebebinin halkın yarısının çalışmaya devam etmesi ve hükümetin ciddi denetim yapmaması olduğunu öne sürdü.“Önce sağlık” diyen Amca, bu şekilde kurallara uyanların cezalandırılmış olduğunu söyleyerek, binlerce işçisi olan inşaat sektörünün 50 gün daha kapanmayı kaldıramayacağını hatırlattı.Hükümeti, aldığı kararların arkasında durmaya çağıran Amca, gerekirse 15-20 gün boyunca denetimli genel sokağa çıkma yasağının uygulanması, marketler, kasaplar dahil her yerin kapatılması ve süreç sonunda herkesin işine dönmesine fırsat tanınması gerektiğini kaydetti.