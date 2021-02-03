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Yasağa rağmen piknik

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Gazimağusa'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen güneşli havayı görünce içeceklerini alıp piknik yapmayı tercih etti

Yasağa rağmen piknik
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Covid-19 salgını kapsamında hükümetin ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı almasına rağmen bu kurala uyan insan sayısı neredeyse bir elin parmak sayısı kadar. 
Kış mevsimine rağmen dün havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen bazı insanlar içecekleriyle birlikte piknik yaptı. 
MHA'nın çektiği bu fotoğrafta üç vatandaşın Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde piknik yaptığını ortaya koydu. 
Vatandaşların polisin etkin denetim yapmadığı yönündeki eleştirilerini doğrular nitelikteki bu fotoğraf, etkin denetimin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu 
 
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