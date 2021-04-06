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“Böyle güzellikleri çoğaltmaya devam edelim”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yıllar önce kurulan Paylaşım Mutfağı’nın her gün yüzlerce kişiye yemek çıkararak insanların dualarını almasının çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ettiler.

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“Böyle güzellikleri çoğaltmaya devam edelim”
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Bu mutfakta çıkan yemekler için sponsor olan hayırsever vatandaşların için ise ayrı bir parantez açmak gerektiğini dile getiren vatandaşlarımız, LTB Paylaşım Mutfağı’nın bugünlere gelmesinde onların payının oldukça büyük olduğunu vurguladılar.
Vatandaşlarımız “Bu ülkenin iyi kalpli, güzel ve aydınlık insanları ile paylaşmaya devam. Çünkü zorluklar ve zor dönemler ancak paylaşılarak atlatılabilir. Gündem ne kadar boğucu olursa olsun, böyle güzellikleri çoğaltmaya devam edelim” dediler.
Bu vesileyle LTB Paylaşım Mutfağı emekçilerine de teşekkürü toplum adına borç bildiklerini belirten vatandaşlarımız, dayanışma ruhunun en açık şekli olan Paylaşım Mutfağına sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine eklediler.
 
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