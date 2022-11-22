“Bölge halkı, kendilerini çok daha güvende hissedecek”

YDÜ Rektör Vekili Prof. Şanlıdağ, YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi’nin sahip olduğu tam teşekküllü alt yapısı ile bölge halkının yaşam standartlarını yukarı çekeceğini vurguladı







Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin de sahip olduğu tam teşekküllü alt yapısı ile bölge halkının yaşam standartlarını yukarı çekeceğinden ve kendilerini çok daha güvende hissetmelerini sağlayacağından şüphe yok. Tıpkı, Lefkoşa ve Girne’de halkımıza hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanelerimizin sağladığı gibi” dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nin sundukları sağlık hizmetiyle ülkeye önemli bir katkı sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Aynı zamanda tıp fakültesi hastaneleri olarak hizmet veren hastanelerimiz, ülkemizdeki tıp eğitimine büyük bir katkı sağlayarak geleceğin doktorlarının yetişmesine de olanak sağlıyorlar. Girne Üniversitemiz Tıp Fakültesi ilk mezunlarını geçtiğimiz dönemde, Haziran 2022’de verdi. Yakın Doğu Üniversitemiz Tıp Fakültesi ise bugüne kadar 1.800 doktor yetiştirdi. Aynı şekilde bugüne kadar ülkemizde, yüzlerce hemşire ve sağlık teknisyeninin de deneyimli bir şekilde yetişmesinde hastanelerimiz büyük bir rol oynadı” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasını, “Biliyoruz ve farkındayız ki; gücünü bilimden, bilgiden, akıldan almayan; sanatla ve kültürle yoğrulmayan hiç bir iz; kalıcı olamaz, amacına ulaşamaz. İşte bu nedenle Yakın Doğu Oluşumu’nun attığı her adım, imza attığı her bir proje gücünü bilimden ve akıldan alarak sanat ve kültürle yoğrularak hayata geçiriliyor. Bugün açılışını yaptığımız Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi de bunun en güzel sembollerinden biri olarak karşınızda duruyor” ifadesiyle sonlandırdı.



