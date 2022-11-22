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“Hasta hakları en büyük önceliğimiz olacak”

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“Hasta hakları en büyük önceliğimiz olacak”

 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz yeni açılan hastane ile ilgili teknik bilgiler aktardı. “Hastanemizin, ileri teknoloji donanımlı yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvar ve hasta odaları uluslararası kabul görmüş standartlarda inşa edilmiştir. Hastalarımızın hem medikal hem de diğer ihtiyaçlarını üstün standartlarda karşılayacaktır, hasta güvenliği ve hasta hakları ise her durumda en büyük önceliğimiz olacaktır” diyen Prof. Dr. Korkmaz, “15 bin metrekare kapalı alan ve 100 yatağa ulaşabilecek kapasitesi ile 3 kattan oluşan hastanemiz; koroner, yenidoğan, kalp cerrahisi ve genel yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra bölgede ilk olan üstün donanımlı koroner anjio ünitesi ve kalp cerrahisi ameliyathanesine de sahiptir” dedi.
“Alanında uzman hekim kadrosu tarafından sunulan hizmetlerle, hem KKTC halkına hemde bölgede her gün artan yabancı nüfusa kaliteli sağlık hizmeti sunulacaktır” diyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Sağlıkla ilgili bütün testlerin yapılabileceği tahlil laboratuvarları, tanıda etkin rolü bulunan en gelişmiş MR ve Tomografi gibi görüntüleme cihazlarının bulunduğu Radyoloji Merkezi, tamamen dijitalize doktor muayene odaları ile poliklinik hizmetlerini en üst düzeyde ve güven ortamında hastalarımıza sunacağız” ifadesini kullandı.
 
 
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