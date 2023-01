“BM geri adım atmazsa gereken yapılacak”

Cumhurbaşkanı Tatar, BM’nin Taksim Sahası'yla ilgili attığı hatalı adımı derhal düzeltmesi gerektiğini vurguladı ve buna seyirci kalınmayacağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, BM’nin, Taksim Sahası'yla ilgili attığı hatalı adımı derhal düzeltmesi gerektiğini vurgulandı. Açıklamada “Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her platformda korumak ve ileriye taşımak asla taviz vermeyeceğimiz hususlardır. BM Barış Gücü her ne sebeple olursa olsun bu yanlışında ısrar ederse hak ve çıkarlarımızın korunması ve aynı zamanda gençlerimizin sahalarından ayrı kalmamaları için gereken yapılacaktır." denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkleri için büyük bir öneme sahip Taksim Sahası'yla ilgili BM’nin aldığı karardan kendisi ve Kıbrıs Türk halkının büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, BM’nin kararından geri dönmesi gerektiğini söyledi.

BM’yi sağduyuya çağıran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “BM'nin bu davranışı sporun ruhuna ve olimpizm felsefesine uymadığı gibi sporun evrenselliği düşünülmeden yapılan bir harekettir” dedi.

Taksim Sahası'nın tarihi açıdan da Kıbrıslı Türkler için önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı döneminde “Cirit Hisarı” olarak anılan sahanın, 1958’deki Kıbrıs görüşmelerinde “Taksim Tezi”nin gündeme gelmesiyle, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük tarafından "Taksim Sahası" olarak değiştirildiğini aktardı.

Taksim Sahası'nın Kıbrıslı Türklerce sadece spor karşılaşmalarında kullanılmadığını, dini ve milli bayramları kutlama ve bir araya gelme alanı olarak da görüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, atıl halde duran tarihi Taksim Sahası'nın Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın finansmanıyla yenilendiğini anımsattı.

Sahanın özellikle Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nün antrenmanlarında ama bu kulübün davetiyle farklı takımların da girip çıkabileceği, çeşitli antrenman maçlarının yapılacağı bir anlayışla düzenlendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi ne oldu da aniden böyle bir karar alınıyor? Neden BM, UNDP gibi bu surların, tarihi eserlerin muhafazası ve korunması için çok önemli çalışmalar sürdürmekte olan anlayış, surların tarihine, kültürüne yakışmayacak bir düzenleme ile sahaya girişi engellemektedir. Bu çağ dışıdır, bu anlayışı kabul etmemiz asla mümkün değildir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu konuda büyük bir üzüntü içinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM’nin kararının bir an önce geri alınması gerektiğini, buna seyirci kalınmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konunun takipçisi olacağını vurgulayarak, “BM Barış Gücü’nün tarihi surlar üzerinde bulunan merdivenler kısmına yerleştirdiği demir tel örgüler ve demir çitler, saha kenarında bulunan ve yine eski eser olarak kabul edilen tribünlere yerleştirilen variller surlara zarar veriyor. Beton bariyerler ve dikenli teller dünyanın hiçbir yerinde kabul görmeyeceği gibi bunlar çağ dışı olarak kabul ediliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Taksim Sahası'nın Kıbrıs Türkleri için bir sahadan daha fazla şey ifade ettiğine işaret ederek şöyle konuştu:

“Orada bizim tarihimiz var. Cirit oyunlarından futbol maçlarına kadar. Dini ve milli bayramlarda bir araya geldiğimiz günler. Bu saha Fenerbahçe, Galatasaray gibi Türk takımlarının yanı sıra birçok Avrupa takımını da ağırladı. Yok olup giderken tekrar yapıldı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Sahanın çok önemli maçlara şahitlik ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk futbolunun çok önemli isimlerinin o sahada goller atıp, maç yaptıklarını, o sahada Çetinkaya’nın Pakkos Şildi’ni aldığını anlattı.

Osmanlı devleti döneminde “Cirit Alanı” veya “Cirit Hisarı” olarak bilinen Taksim Sahası'nın, 1930’dan itibaren maç ve antrenmanlar için kullanıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Çetinkaya TSK Futbol Takımı’nın, dönemin “Kıbrıs Cumhuriyeti” liginde oynarken Rumların 1955’te Türk takımlarını kendi şehirlerindeki statlara sokmaması üzerine 1958’de kulübe tahsis edilen Taksim Sahası’nın, 1958’den 1974’e kadar Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları nedeniyle defalarca kapatıldığını anlattı.