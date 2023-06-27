BKP toplumun bir kesiminin bayramı sorunlarla karşıladığını savundu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, halkın bir kesiminin Kurban Bayramı'nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını savundu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Kurban Bayramı mesajında “ Suç cennetine dönüştürülmüş Kuzey Kıbrıs’ta, suçlular elini kolunu sallayarak gezmekte, yaşanan ekonomik yıkım, halkımızın büyük bir bölümünü sefalet içinde yaşamaya mahkum etmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun ezici çoğunluğunun değişim ve çözüm istediğini ileri süren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an önce ulaşmak olduğunu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ön şartsız başlamasının gerektiğini ifade etti.

Barış ve kardeşliğin tüm Kıbrıs'a egemen olacağı yarınların yakın olması temennisinde bulunan İzcan, Kurban Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi.