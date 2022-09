Tufan Erhürman, üçüncü kez CTP Genel Başkanı seçildi. Erhürman “Çare biziz. Çare Kıbrıs Türk halkıdır… Biz varız, biz halkız, biz çözeriz” dedi”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 28’inci Olağan Kurultayı’nda tek başkan adayı olan Tufan Erhürman, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Kurultay, saat 10.30 itibarıyla başladı.“Biz Varız, Biz Halkız, Biz Çözeriz” ana temasıyla hazırlanan 28’inci Olağan Kurultayı’nda 114 kişinin başvurduğu 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.Genel Başkan Erhürman’ın konuşmasının ardından Parti Meclisi seçimine geçildi, oy verme işlemi başladı.Elektronik ortamda gerçekleştirilecek oylama saat 21.00'e kadar devam etti.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, partililere seslenerek, “Emek mücadelesini, barış mücadelesini, özgürlükler mücadelesini yükseltmemiz lazım. Çözümü, federasyonu gerçekleştirmemiz lazım” dedi.Hükümeti bu süreci “Ben bilirim, ben yaparım” mantığıyla yürütmekle eleştiren Sorakın, ülkenin ekonomiden, sosyal hayata kadar her alanda etkilendiğini söyledi.Mevcut hükümetin icraatlarını da eleştiren Sorakın, son yapılan protokollerle sendikaların işlevsizleştirilmeye çalışıldığını, ifade özgürlüğünün alındığını ve kurumların tehdit altına alındığını öne sürdü.CTP’nin kuruluş sloganının “Birlik Mücadele ve Dayanışma” olduğuna işaret eden Sorakın, mücadele birlik olmanın önemine vurgu yaptı ve “Dışarıda çok faşist bir yağmur yağıyor. Artık büyük bir şemsiye altında toplanma zamanıdır” dedi.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da, CTP’nin 28’inci Olağan Kurultay’ında konuşma yaptı. Tufan Erhürman’ı coşkulu bir kalabalık karşılarken, “Birlik, Mücadele, Dayanışma ve Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganları atıldı. Demokrasi için sığınılabilecek tek limanın Kıbrıs Türk halkının iradesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Umutlarımızı beyinlerimizde, yüreklerimizde sıcak tutalım ve hep birlikte haykıralım: Çare(siz) değilsiniz! Çare biziz. Çare Kıbrıs Türk halkıdır… Biz varız, biz halkız, biz çözeriz” dedi.Barışı ve çözümü savundukları, bu yoldan asla vazgeçmedikleri için kendilerini hayalci veya “romantik” olmakla suçlayanları duyduklarını kaydeden Erhürman, barış ve çözümün, sadece bu adada yaşayanlar için değil tüm dünya için idealleri olduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayanan federasyon formülünün gerçekleşebilir tek çözüm olduğunu bilecek kadar da gerçekçi olduklarının altını çizdi.Kapsamlı çözüme mümkün olan en kısa süre içerisinde ulaşmak istediklerini vurgulayan Erhürman, “Çünkü biz çok nesil kaybettik. Tek bir nesli daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Gençlerimizin göçünün bir an önce durmasını, insanlarımızın bir an önce, hiçbir engel ve sınırlamayla karşılaşmaksızın, dünyayla, uluslararası hukukla buluşmasını, Sarayönü’ne hapsolmaktan kurtulmasını, diğer ülkelerin insanları ve Kıbrıslı Rum gençler, sporcular, sanatçılar, bilim insanları, iş insanları hangi haklara sahipse bizim insanlarımızın da aynı haklara sahip olmasını ister ve bunun için yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadele ederiz” dedi.Ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde durmak, yalnızca kalkınma için değil, Kıbrıs Türk halkının iradesinin, demokrasinin bu ülkede hakim kılınması için de olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Erhürman, “Bu ülkede bir siyasi zihniyet yıllar boyunca varlığını “Türkiye’den para gelmezse aç kalırız, Türkiye’den parayı da en iyi biz koparırız, onun için bizi seçmelisiniz” iddiası üzerine inşa etti.“Gençlerin, hatta yalnızca gençlerin değil, yaşça onlardan büyük olanların da “göç” konusunu gündemlerine almış olmaları CTP için bu ülkenin en temel meselelerinden biridir” diyen Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bu ülkeden göç etmesi, beyin göçü veya emek göçü şeklinde olsun fark etmez, kendileri için bir var oluş meselesi olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman şu şekilde devam etti: “Kıbrıslı Türkler bu topraklarda var oluş mücadelesini, bir gün gelsin de anneler babalar çocuklarına yürekleri kan ağlayarak, “gidin de gelmeyin” desinler diye vermedi. Göçün sebebi hem ekonomik alanda, hem demokratik alanda, hem de bu adada yaşayıp uluslararası toplumla buluşabilme alanında gittikçe artırılan fukaralaşmadır. Kıbrıs Türk halkı demokratik değerleri içselleştirmiş, en zor koşullarda dahi savunmuş bir halktır. Demokratik fukaralaşmayı hazmedemez.Kıbrıs Türk halkı, ülkesinin olanaklarının da halkının potansiyelinin de farkında olan bir halktır. Turizmin, yükseköğretimin, bilişimin, sanayinin, tarımın ve tüm ekonomik sektörlerin doğru biçimde planlanıp yönetilmesi ve vergi adaletinin sağlanması durumunda ortaya çıkacak istihdam ve gelir kaynaklarını bugün ülkeyi yönettiğini iddia edenlerden daha iyi bilir. Onun için ekonomik fukaralaşmayı hazmedemez.” “Kıbrıs Türk halkı, bu adada siyasi eşitliğe sahip kurucu bir ortak olarak uluslararası toplumla buluşmak konusundaki haklarını, bugün bu hakları onun adına savunduğunu iddia edenlerden çok daha iyi bilir” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Sarayönü’ne hapsedilmeyi hazmedemeyeceğini belirtti.Erhürman, “Bütün bunları bildikleri ve hazmedemedikleri, bunları içlerine sindiremedikleri içindir ki geleceğini bu ülke dışında görenlerin sayısı her gün daha da artmaktadır. CTP adına burada tüm insanlarımıza bir kez daha seslenmeyi var oluşumuza dair tarihsel bir sorumluluk olarak görüyorum: Farkında olduklarınızın farkındayız. Hazmedemediklerinizi hazmedemiyor, içinize sindiremediklerinizi içimize sindiremiyoruz. Ama az daha sabır. Siz gitmeyin! Siz gitmeyin, çünkü bu fukaralaşmayı yaratanlar kısa bir süre sonra gidecekler. Bir el verin, hep birlikte yüklenelim. Siz gitmeyin, onlar gidecekler!” diye konuştu.Tufan Erhürman, “Kurultayımızdan sonra iki önemli görev bizleri bekliyor. Birincisi yerel seçimler. Tüm kentlerimizi, beldelerimizi CTP vizyonuyla, yetişmiş adaylarımız ve kadrolarımızla, halkımızla birlikte yönetmeye talibiz. Ve ikincisi tabii ki ufukta görünen erken genel seçim. Hani birileri “istikrar, istikrar” dedi de bu halkın, bu ülkenin zamanını, hükumet kurma/bozma, bakan ve bürokrat görevden alma/atama oyunlarıyla çalmaktan çekinmedi ya! Hani bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmeyip, kendi siyasi geleceklerinin gailesine düştüler ya! Şimdi halkımızla birlikte bu ülkenin, bu halkın gailesini çekenleri göreve getirme zamanıdır. Şimdi istikrarın gerçek adresini gösterme zamanıdır. İstikrarın adresi CTP’nin iktidarıdır. Hedef CTP iktidarında bir tek koalisyon ortağımızın olmasıdır. Bu ülkeyi katılımcı demokrasi anlayışıyla, birlikte yöneteceğimiz ortağımız Kıbrıs Türk halkıdır” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Umutlarımızı beyinlerimizde, yüreklerimizde sıcak tutalım ve hep birlikte haykıralım: Çare(siz) değilsiniz! Çare biziz. Çare Kıbrıs Türk halkıdır… Biz varız, biz halkız, biz çözeriz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, yoldaşça kucaklıyorum” diyerek sözlerine son verdi.