"Biz farklı bir ırkız, vatanımız Türkiye”

Ersin Tatar, Financial Times gazetesine, Kıbrıs sorununun çözümsüzlük gerekçesini şu sözlerle özetledi: “Onlar Yunan, onlar Hristiyan. Biz farklı bir ırkız. Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam, vatanımız Türkiye.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dünyanın iki ayrı devlet olduğumuzu anlamasının vakti geldi, bizi yeniden birleştirme çabaları başarısızlıkla sonuçlanacaktır” diyerek, “Onlar Yunan ve Hristiyan, biz farklı bir ırkız. Biz Türkçe konuşuruz ve dinimiz İslam’dır. Ana vatanımız Türkiye’dir” sözlerini paylaştı.

Tatar ayrıca, “Müzakerelerin kapısını kapattım demiyorum. İki egemen devlete bağlı adil bir çözümü müzakere etmek için varım” şeklinde konuştu.

Financial Times, Tatar’ı “Bölünmüş kuzey Kıbrıs'ın sert lideri, Türkiye’nin güçlü desteği ile seçildi” şeklinde tanıttı.

Tatar, Financial Times'a verdiği bir röportajda, 1960'ların ortalarından bu yana etnik çizgilerle ayrılmış olan adanın iki tarafının artık yeniden birleşmek için çok uzaklaştığını ve gelecekteki müzakerelerde kuzeyin "eşit ve egemen" olarak tanınmasını gerektirdiğini söyledi.

Tatar ayrıca röportajında "Türkiye ile daha fazla entegrasyon doğaldır çünkü uluslar arası toplumdan ne beklediğimiz dostluğu ne de adaleti göremedik” de dedi.

Tatar ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde birkaç yüz bin insanın Türkiye'den başka doğrudan uçuşlara izin vermeyen uluslararası ticaret ambargosu altında ve derinden izole durumda olduğunu da anlattı.

Financial Times’a göre Tatar, Anastasiades'in Nisan ayında, Maraş'ın iadesi karşılığında Kuzey Kıbrıs’ın havaalanını ve limanını, AB ve BM kontrolün uluslararası ticarete ve yolculara açma teklifini reddettiğini de söyledi.

“Türkiye, 1974'teki lüks tatil beldesini mühürledi ve BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yerleşimi yasaklayan kararlar almasının ardından burayı çürümeye terk etti” yorumu yapan Financial Times, Kıbrıslı Türklerin güvenlik, finansman ve altyapı yatırımları için uzun süredir Türkiye'ye güvendiklerini yazdı.

Financial Times ayrıca şu bilgileri de okurları ile paylaştı:

“Geçen ay Erdoğan, Tatar'a ‘devlet olmanın ifadesi’ olarak yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kompleksi (Külliyesi) inşa etme sözü verdi ve ofisini ‘İngilizlere ait bir gecekondu’ olarak nitelendirdi çünkü şu an kullanılan bina 1930'larda Kıbrıs'ın İngiliz himayesi altındayken inşa edildi.”