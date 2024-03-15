"Bitti, ben kazandım hem de 3'üncü kez"

Ülkemizin sevilen simalarından Aysel Gürtay 3'üncü kez kanseri yendiğini şu sözlerle duyurdu:

"Buraya 6 sene içinde ne kadar geldiğimi hatırlamıyorum ... Sayısız tedavi 2 nakil 4 kere hayatta kalmak için verdiğim savaş … 23 biyopsi ..9 kere hastalığımın tekrarlanışı ..6 senelik hayatımın özeti bu .. Herşeye rağmen hayata tutundum kalbim durdu yoğun bakımda kaldım .. Dpktorlar umudunuzu kesin dedi aileme defalarca ..Ama ben savaştım hayatta kalmak için kolay mıydı hayır pes ettinmi hayır .: Çünkü hastalık değil ben güçlüyüm hep söyledim .. Verdiğim savaşla herkese örnek oldum .. Bir sürü kayıp verdim bu süreçte . O yüzden hep dedim ölüm var .. Ve hayat çoğu şeyi kafanıza takmaycak kadar kısa önce kendimi seviyorum benSağlığınız kıymetini bilin arkadaşlar …. Bu Zafer benim savaşımın sizleri dualarının ve ailemin verdiği emeğin karşılığıdır unutmayın Kanser değil biz güçlüyüz