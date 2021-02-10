“Hükümet salgını ciddiye almıyor”

HP Başkanı Özersay, hükümetin salgın konusunu yeterince ciddiye almadığını, kararların geç alınıp uygulandığını ve gündemlerinin birinci maddesinin pandemi olmadığını vurguladı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, salgınla mücadele konusunda hükümete önerilerde bulundu. Özersay, hükümeti Sağlık Üst Kurulu’yla iki başlı bir görüntü yaratmamaya çağırdı.

Özersay, ülkeyi yeniden kapanma noktasına getirenin arka arkaya alınan yanlış kararlar olduğunu vurguladı.

Hükümetin aldığı kararı vatandaşla hızlı bir şekilde paylaşması gerektiğini söyleyen Özersay, “Lefkoşa ve Girne ile ilgili alınan kararı hükümet açıklayana kadar, karardan haberdar olanlar Girne ve Lefkoşa’yı terk etti. Böylece hükümet bizi İtalya’ya benzer bir riskle karşı karşıya bıraktı. Biz bir duyum yayıp kararları açıklamayı geciktirmiyorduk” diye konuştu.

Hükümetin Sağlık Üst Kurulu’yla iki başlı bir görüntü yaratmaya devam etmemesi için UBP-HP dönemindeki deneyimlerinden yola çıkarak uyarıda bulunduğunu belirten Özersay, önceki hükümette Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun karar ürettiğini gördüklerinde birkaç Bakanlar Kurulu toplantısını Kurulla birlikte yaptıklarını anlattı.

“Halka güven verebilmek için hükümetin önceliğinin salgınla mücadele olduğuna inandırmalısınız” diyen Özersay, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kurultay, genel başkanlık yarışı, meclis başkanı seçimiyle uğraşırsanız insanlar sizin derdinizin pandemi olduğuna inanmaz. O nedenle o kamuoyu oluşmadı ve kararın uygulanması konusunda da sıkıntı yaşandı. Hükümetin kendisi de kararları uygulama konusunda olumsuz görüntü verdi. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın maske ve mesafe kurallarına uymayan fotoğraflarını gören halka o güveni veremediler. Hükümet şu anda insanların aklıyla alay eden bir tavır içindedir. Krizi yönetirken vatandaşa dürüst olup vaka sayılarını doğru açıklamalıdırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın daha hızlı ve fazla test yapması gerekmektedir.”



