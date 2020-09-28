600 bin TL Girne'ye gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 62652 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Piyangolar Birimi Girne Şubesi vezneden satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 29 Eylül (Salı) itibarıyla satışa sunulacak.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

62652

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19776

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

66414

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00713

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02348

08038

47278

73219

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09473

15960

54453

64300

66235

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06683

13399

17391

27142

34696

44130

49352

50659

73372

74057

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03764

11769

18007

28763

35399

39355

44076

46594

48692

55901

56383

63642

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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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