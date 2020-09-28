600 bin TL Girne'ye gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 62652 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Piyangolar Birimi Girne Şubesi vezneden satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 29 Eylül (Salı) itibarıyla satışa sunulacak.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
62652
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19776
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
66414
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00713
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02348
08038
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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66235
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06683
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17391
27142
34696
44130
49352
50659
73372
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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03764
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18007
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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