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Bir ölümlü kaza da Güzelyurt yolunda

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Lefkoşa-Güzelyurt yolunda ölümlü trafik kazası

Bir ölümlü kaza da Güzelyurt yolunda
Polisten  verilen bilgiye göre 01. 01.11.2020 tarihinde, saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon araç sürücüsü Lefke’de sakin Hasan Serkan GÜN (E-26), o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin Tolga ABDULLAHOĞLU (E-51) yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin Melisa YILDIRIM (K-25) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan GÜN ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga ABDULLAHOĞLU ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, Şahsin ABULLAHOĞLU (E-43) ve Özgün ABDULLAHOĞLU (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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