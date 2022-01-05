banner762
banner753
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
10 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
193 0
 
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
37 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
64 0
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
22 0
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
20 0
31 0
banner661
banner726

Bir hafta boyunca yağmur bekleniyor

banner476

banner714
Bir hafta boyunca yağmur bekleniyor
banner721
Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren haftaya Salı gününe kadar sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.            
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu  yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak  esecek. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.