Bir hafta boyunca serin ve nemli hava olacak

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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