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Bir hafta boyunca serin ve nemli hava olacak

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Bir hafta boyunca serin ve nemli hava olacak
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Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.              
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. 
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