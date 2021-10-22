Bir hafta boyunca serin ve nemli hava olacak

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.